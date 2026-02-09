Рейтинг@Mail.ru
В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным организации, в Крыму временно закрыты 196 классов в 76 школах, еще три учреждения приостановили работу полностью. Также занятия остановлены в 70 группах 45 детских садов, три закрыты целиком. В Севастополе частично приостановлены занятия в 26 классах и 12 группах детских садов.В Севастополе же зарегистрировано 3 063 случая ОРВИ, что на 17,2% выше показателя прошлой недели.По данным управления, сейчас на полуострове распространяются в основном негриппозные респираторные вирусы, а также грипп типа А (H3N2).На прошлой неделе в Крыму был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыли восемь школ.
новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, орви, грипп
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По данным организации, в Крыму временно закрыты 196 классов в 76 школах, еще три учреждения приостановили работу полностью. Также занятия остановлены в 70 группах 45 детских садов, три закрыты целиком. В Севастополе частично приостановлены занятия в 26 классах и 12 группах детских садов.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 11753 человек, показатель на 10 тысяч/населения 61,5. С предыдущей неделей отмечается положительный темп прироста заболеваемости +3,4%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,0%", – рассказала в Роспотребнадзоре.
В Севастополе же зарегистрировано 3 063 случая ОРВИ, что на 17,2% выше показателя прошлой недели.
По данным управления, сейчас на полуострове распространяются в основном негриппозные респираторные вирусы, а также грипп типа А (H3N2).
На прошлой неделе в Крыму был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыли восемь школ.
