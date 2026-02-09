В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы

https://crimea.ria.ru/20260209/v-krymu-i-sevastopole-iz-za-orvi-zakryvayut-klassy-i-shkoly-1153067874.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным организации, в Крыму временно закрыты 196 классов в 76 школах, еще три учреждения приостановили работу полностью. Также занятия остановлены в 70 группах 45 детских садов, три закрыты целиком. В Севастополе частично приостановлены занятия в 26 классах и 12 группах детских садов.В Севастополе же зарегистрировано 3 063 случая ОРВИ, что на 17,2% выше показателя прошлой недели.По данным управления, сейчас на полуострове распространяются в основном негриппозные респираторные вирусы, а также грипп типа А (H3N2).На прошлой неделе в Крыму был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыли восемь школ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженнойВ Ялте превышен эпидпорог по ОРВИВ Крыму и Севастополе активно циркулирует вирус гонконгского гриппа
Рост ОРВИ в Крыму и Севастополе – почти 200 классов ушли на карантин
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
По данным организации, в Крыму временно закрыты 196 классов в 76 школах, еще три учреждения приостановили работу полностью. Также занятия остановлены в 70 группах 45 детских садов, три закрыты целиком. В Севастополе частично приостановлены занятия в 26 классах и 12 группах детских садов.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 11753 человек, показатель на 10 тысяч/населения 61,5. С предыдущей неделей отмечается положительный темп прироста заболеваемости +3,4%. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,0%", – рассказала в Роспотребнадзоре.
В Севастополе же зарегистрировано 3 063 случая ОРВИ, что на 17,2% выше показателя прошлой недели.
По данным управления, сейчас на полуострове распространяются в основном негриппозные респираторные вирусы, а также грипп типа А (H3N2).
На прошлой неделе в Крыму был отмечен рост заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыли восемь школ.
