В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы

В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы - РИА Новости Крым, 09.02.2026

В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы

Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09

2026-02-09T16:52

2026-02-09T16:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десятки классов и групп образовательных учреждений Крыма и Севастополя частично приостановили занятия из-за роста заболеваемости ОРВИ, сообщают в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным организации, в Крыму временно закрыты 196 классов в 76 школах, еще три учреждения приостановили работу полностью. Также занятия остановлены в 70 группах 45 детских садов, три закрыты целиком. В Севастополе частично приостановлены занятия в 26 классах и 12 группах детских садов.В Севастополе же зарегистрировано 3 063 случая ОРВИ, что на 17,2% выше показателя прошлой недели.По данным управления, сейчас на полуострове распространяются в основном негриппозные респираторные вирусы, а также грипп типа А (H3N2).На прошлой неделе в Крыму был отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 12 процентов, на карантин закрыли восемь школ.

