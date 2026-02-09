Рейтинг@Mail.ru
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Каховку Херсонской области из минометов – поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает глава Каховского муниципального округа Херсонской области РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T17:27
2026-02-09T17:32
павел филипчук
херсонская область
каховка
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Каховку Херсонской области из минометов – поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.По его словам, в здании разрушены балконы и выбиты окна.Ранее сообщалось, что семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ.
херсонская область
каховка
павел филипчук, херсонская область, каховка, происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Каховку из минометов – поврежден многоквартирный дом

17:27 09.02.2026 (обновлено: 17:32 09.02.2026)
 
© Telegram Павел ФилипчукОбстрел Каховки
Обстрел Каховки
© Telegram Павел Филипчук
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Каховку Херсонской области из минометов – поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.
По его словам, в здании разрушены балконы и выбиты окна.
"Подонки с правого берега целенаправленно бьют по мирным районам. Придет время, и каждый ВСУшник понесет ответственность за свои злодеяния", – подчеркнул Филипчук.
Ранее сообщалось, что семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ.
