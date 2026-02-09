https://crimea.ria.ru/20260209/v-kakhovke-povrezhden-mnogokvartirnyy-dom-posle-minometnogo-obstrela-1153070664.html
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026
В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
ВСУ обстреляли Каховку Херсонской области из минометов – поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает глава Каховского муниципального округа Херсонской области РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T17:27
2026-02-09T17:27
2026-02-09T17:32
павел филипчук
херсонская область
каховка
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли Каховку Херсонской области из минометов – поврежден многоквартирный жилой дом, сообщает глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук.По его словам, в здании разрушены балконы и выбиты окна.Ранее сообщалось, что семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозыАтака ВСУ на Кубань: в регионе работают силы ПВО, аэропорты закрыты В Запорожской области дрон ВСУ убил пенсионерку в собственном доме
