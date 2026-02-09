Рейтинг@Mail.ru
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице, начато расследование по уголовному делу, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T11:30
2026-02-09T11:30
дтп в крыму и севастополе
сакский район
крым
новости крыма
прокуратура республики крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице, начато расследование по уголовному делу, сообщает прокуратура республики.Авария произошла7 февраля на автодороге "Симферополь-Евпатория". Сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Fabia смертельно травмирован, его пассажир и водитель автомобиля Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.В понедельник стало известно, что женщина, находившаяся на момент аварии в салоне Skoda Fabia, скончалась в больнице."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – уточнили в прокуратуре.
сакский район
крым
дтп в крыму и севастополе, сакский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма

Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице - прокуратура

11:30 09.02.2026
 
© Прокуратура КрымаВ Крыму две человека погибли в лобовом столкновении иномарок
В Крыму две человека погибли в лобовом столкновении иномарок
© Прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице, начато расследование по уголовному делу, сообщает прокуратура республики.
Авария произошла7 февраля на автодороге "Симферополь-Евпатория". Сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Fabia смертельно травмирован, его пассажир и водитель автомобиля Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.
В понедельник стало известно, что женщина, находившаяся на момент аварии в салоне Skoda Fabia, скончалась в больнице.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – уточнили в прокуратуре.
ДТП в Крыму и СевастополеСакский районКрымНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
Лента новостейМолния