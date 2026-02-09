https://crimea.ria.ru/20260209/uvelichilos-chislo-zhertv-dtp-v-sakskom-rayone-kryma-1153050158.html
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице, начато расследование по уголовному делу, сообщает прокуратура республики. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T11:30
2026-02-09T11:30
2026-02-09T11:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице, начато расследование по уголовному делу, сообщает прокуратура республики.Авария произошла7 февраля на автодороге "Симферополь-Евпатория". Сообщалось, что водитель автомобиля Volkswagen Polo по неустановленной причине допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Fabia смертельно травмирован, его пассажир и водитель автомобиля Volkswagen Polo получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.В понедельник стало известно, что женщина, находившаяся на момент аварии в салоне Skoda Fabia, скончалась в больнице."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – уточнили в прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кюветТри человека погибли и 18 пострадали в ДТП в КрымуАвария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
Пострадавшая в ДТП в Сакском районе Крыма женщина умерла в больнице - прокуратура