Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Инициатива продавать земельные участки за символическую цену может быть применена в Крыму. Как это будет работать на практике, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Юлия Глоблина предложила продавать заброшенные сельхозучастки по символической цене в 1 рубль с целью вернуть земли в сельхозоборот и снизить нагрузку на новых собственников.По мнению Дениса Кратюка, необходимо помнить, что земли сельхозназначения делятся на два больших блока - те , которые активно используются, и те, которые требуют оборота."Вот эта вторая категория земель для введения в оборот перспективна, и делится еще на два подвида - это категория сложно вводимых земель, требующих достаточно серьезных вложений, типа бывших виноградников и садов. И земли, которые не обрабатывали - это пастбищные земли", - разъяснил он.Спикер считает, что данная инициатива Госдумы по своей сути имеет достаточно интересный механизм, который стоит применить к сложно вводимым землям. Это земли, которые требуют очень серьезного вложения."У нас есть примеры, когда частные земли в достаточно большом объеме были получены на старых садах и виноградниках. И за 20 лет их, к сожалению, не получилось действительно ввести в оборот. Их не так много, как хотелось бы, не такой большой процент. Инициатива отдавать их за какую-то там условную цену, наверное, имеет место быть. Ее поддержать стоит, единственное, как мы ее выпишем в республиканских реалиях…", - рассуждает Кратюк.Министр предложил отдавать земли за рубль сроком на пять лет."Человек за эти годы их введет. А, как правило, ввод в оборот одного сложного участка - это порядка от 20 до 50 тысяч рублей. То есть это достаточно серьезные вложения, если мы говорим про массив 100 и более гектар", - пояснил он.На сегодняшний день, по словам Кратюка, уже есть механизм, когда земля изымается у собственника, если он ее не использует в течение двух лет."Механизм, кажущийся сложным, на самом деле очень простой. Все эти земли должны быть обследованы и осмотрены муниципалитетом, после этого пишется предписание. На реакцию человеку дается месяц. Если он не принимает никаких действий, материалы передаются в Россельхознадзор. Тот выходит с требованием и проводит экспертизу, которая доказывает, что не проводилась обработка участка. После этого участок в судебном порядке у человека изымается, и отдается муниципалитету для сдачи в аренду", - рассказал он.По информации спикера, в прошлом году Россельхознадзором и муниципалитетами в Крыму таким образом было обработано более 500 участков."Часть участков уже изъята. Первым у нас стал Белогорский район, когда были изъяты участки, и действительно отданы другому арендатору", - уточнил Кратюк.Спикер отметил, что после изъятия участок попадает в хорошие руки, в него начинают вкладываться государственные, субсидиарные деньги."Во-вторых, мы получаем участок без карантинных растений. Ведь бывает, когда у нас в середине поля есть два или три участка, на которых растут все сорные растения, соответственно, они создают серьезный карантинный фон", - добавил он.Денис Кратюк считает, что эта проблема очень серьезна для Крыма."Особенно из-за отсутствия орошения из Северо-Крымского канала, когда на севере Крыма большинство площадей действительно по ряду причин перестало активно использоваться. Ушла вода… Все-таки в Крыму эту специфику, эту норму стоит немножко подкорректировать исключительно для региональных каких-то изменений. Инициатива очень правильная. Единственное, как ее реализовать на практике в Республике Крым", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

