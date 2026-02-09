Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всегоВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 годаПомощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания

В Крыму планируют дать ветеранам и инвалидам СВО право на земельный участок рядом с домом

11:20 09.02.2026 (обновлено: 11:37 09.02.2026)
 
© Пресс-служба Совета министров РКВыдача земельных участков в Крыму участникам СВО
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
© Пресс-служба Совета министров РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.
"Вносимые изменения позволят учесть пожелания граждан - участников специальной военной операции, проживающих в Республике Крым, и будут способствовать более эффективному оказанию мер государственной поддержки", – отметили в минимущества.
При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.
Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.
Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.
Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
 
