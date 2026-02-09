https://crimea.ria.ru/20260209/uchastniki-svo-v-krymu-smogut-poluchat-zemlyu-po-mestu-prozhivaniya-1153049684.html
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T11:20
2026-02-09T11:20
2026-02-09T11:37
земля в крыму для участников сво
минимущества крыма
крым
новости крыма
помощь бойцам сво
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128036255_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522076699362cd0c3be53364222b12d8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всегоВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 годаПомощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128036255_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_16d8c38236b1bf7e6fedd698278e0067.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля в крыму для участников сво, минимущества крыма, крым, новости крыма, помощь бойцам сво, соцзащита
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
В Крыму планируют дать ветеранам и инвалидам СВО право на земельный участок рядом с домом
11:20 09.02.2026 (обновлено: 11:37 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.
"Вносимые изменения позволят учесть пожелания граждан - участников специальной военной операции, проживающих в Республике Крым, и будут способствовать более эффективному оказанию мер государственной поддержки", – отметили в минимущества.
При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.
Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.
Ранее сообщалось
, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: