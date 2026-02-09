https://crimea.ria.ru/20260209/uchastniki-svo-v-krymu-smogut-poluchat-zemlyu-po-mestu-prozhivaniya-1153049684.html

Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания

2026-02-09T11:20

2026-02-09T11:20

2026-02-09T11:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.При этом для граждан, которые заключают контракт на военную службу или вступают в добровольческие формирования через пункты отбора и военкоматы на территории Крыма, порядок останется прежним. Они по-прежнему смогут выбрать между земельным участком из сформированных массивов и денежной компенсацией.Поправки также не затронут семьи погибших военнослужащих – для них условия получения земли или выплаты сохраняются без изменений.Ранее сообщалось, что в Крыму вводят новую меру поддержки для ветеранов СВО, которые направляются на реабилитацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всегоВ Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 годаПомощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму

2026

