https://crimea.ria.ru/20260209/troe-detey-i-mat-pogibli-na-pozhare-v-lisichanske--1153046216.html

Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске

Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске

Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T08:28

2026-02-09T08:28

2026-02-09T08:28

луганская народная республика (лнр)

пожар

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153045329_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_1f886a75664b4cb9f2b186319f706bc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.На месте пожара обнаружили тела двух девочек, 2-х и 5-ти лет, а также 12-летнего мальчика и их 39-летней матери.На месте работают органы дознания МЧС России. По факту гибели людей республиканским СК России возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, уточнили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в КемеровоВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети