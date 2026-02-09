Рейтинг@Mail.ru
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/troe-detey-i-mat-pogibli-na-pozhare-v-lisichanske--1153046216.html
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T08:28
2026-02-09T08:28
луганская народная республика (лнр)
пожар
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153045329_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_1f886a75664b4cb9f2b186319f706bc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.На месте пожара обнаружили тела двух девочек, 2-х и 5-ти лет, а также 12-летнего мальчика и их 39-летней матери.На месте работают органы дознания МЧС России. По факту гибели людей республиканским СК России возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, уточнили в МЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в КемеровоВ Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
луганская народная республика (лнр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153045329_17:0:1264:935_1920x0_80_0_0_8a7ce586a91c7d772609cc730129cd6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
луганская народная республика (лнр), пожар, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), дети
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске

На пожаре в Лисичанске погибли трое детей и мать - МЧС

08:28 09.02.2026
 
© МЧС РоссииНа пожаре в Лисичанске погибли 3-е детей и мать
На пожаре в Лисичанске погибли 3-е детей и мать
© МЧС России
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.
Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.
"По прибытии наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 квадратных метров. Два мальчика 16-ти и 8-ми лет успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они в больнице", - говорится в сообщении.
На месте пожара обнаружили тела двух девочек, 2-х и 5-ти лет, а также 12-летнего мальчика и их 39-летней матери.
На месте работают органы дознания МЧС России. По факту гибели людей республиканским СК России возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, уточнили в МЧС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пятеро подростков погибли на пожаре в сауне в Кемерово
В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Строитель"
В жилом доме Севастополя разгерметизировался газовый баллон: что известно
 
Луганская Народная Республика (ЛНР)ПожарПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)дети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ
08:48Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
08:28Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
08:12Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова
07:56Как в Крыму развивают генетическую диагностику
07:42Маск хочет построить города на Луне и Марсе
07:25В небе над Россией за ночь сбили почти 70 беспилотников ВСУ
07:10В Крыму выпал снег - на дорогах работает почти сотня спецмашин
06:46Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
06:22Крымский мост - обстановка утром в понедельник
06:02Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:35Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное
21:22Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
21:15В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
20:43Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
20:32Над Черным морем отработала ПВО
Лента новостейМолния