Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.На месте пожара обнаружили тела двух девочек, 2-х и 5-ти лет, а также 12-летнего мальчика и их 39-летней матери.На месте работают органы дознания МЧС России. По факту гибели людей республиканским СК России возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, уточнили в МЧС.
луганская народная республика (лнр)
Трое детей и мать погибли на пожаре в Лисичанске
На пожаре в Лисичанске погибли трое детей и мать - МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Трое детей и их мать погибли на пожаре в частном доме в Лисичанске (ЛНР). Об этом сообщили в МЧС России.
Трагедия произошла на улице Любови Шевцовой. По информации спасателей, в доме находились пять несовершеннолетних детей с матерью.
"По прибытии наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 квадратных метров. Два мальчика 16-ти и 8-ми лет успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они в больнице", - говорится в сообщении.
На месте пожара обнаружили тела двух девочек, 2-х и 5-ти лет, а также 12-летнего мальчика и их 39-летней матери.
На месте работают органы дознания МЧС России. По факту гибели людей республиканским СК России возбуждено уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначен ряд судебных экспертиз.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, уточнили в МЧС.
