Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:47
2026-02-09T09:48
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
госавтоинспекция крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153027850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fb08936c30ab0483f5c954535853a16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Произошло пять ДТП с пешеходами, в которых пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Кроме того, полицейские пресекли 132 факта езды в нетрезвом состоянии, 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.В МЧС ранее назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги.
Новости
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму

Госавтоинспекция: в ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали

09:47 09.02.2026 (обновлено: 09:48 09.02.2026)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымСмертельное ДТП в Сакском районе Крыма
Смертельное ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
"В период с 2 по 8 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 15 ДТП, в которых три человека погибли, 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе четверо несовершеннолетних", – сообщили в Госавтоинспекции.
Произошло пять ДТП с пешеходами, в которых пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Кроме того, полицейские пресекли 132 факта езды в нетрезвом состоянии, 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
В МЧС ранее назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги.
