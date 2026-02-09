https://crimea.ria.ru/20260209/tri-cheloveka-pogibli-i-18-postradali-v-dtp-v-krymu-1153047763.html
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:47
2026-02-09T09:47
2026-02-09T09:48
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
госавтоинспекция крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153027850_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fb08936c30ab0483f5c954535853a16.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Три человека погибли и 18 получили травмы в авариях на дорогах Крыма за минувшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.Произошло пять ДТП с пешеходами, в которых пострадали шесть человек, трое из которых – дети. Кроме того, полицейские пресекли 132 факта езды в нетрезвом состоянии, 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.В МЧС ранее назвали самые опасные для автолюбителей дороги в Крыму. Наиболее непредсказуемыми местами на Крымском полуострове во время непогоды считаются горные дороги. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рейсовый автобус Севастополь - Астрахань перевернулся на СтавропольеВ Крыму в ДТП погибли трое и пострадали 12 человекАвария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/07/1153027850_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ae52b0ff659ac5ddaa9430c8de3ed9e0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, госавтоинспекция крыма
Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
Госавтоинспекция: в ДТП в Крыму за неделю три человека погибли и 18 пострадали
09:47 09.02.2026 (обновлено: 09:48 09.02.2026)