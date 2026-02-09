https://crimea.ria.ru/20260209/strategiya-razvitiya-priazovya-kak-uluchshat-turisticheskiy-potentsial-regiona-1152888464.html

Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Побережье Азовского моря имеет большой курортный и туристический потенциал. О перспективах развития региона в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Большие территории, очень интересные пляжи, средняя ширина пляжной территории 19 метров. Это так называемые пляжи полного профиля... Обычно они песчаные, ракушечные. Удобные, прежде всего, для семейного отдыха. Море мелкое, легко прогревается", – отметил гость студии.Вахрушев также добавил, что от соседнего государства, Украины, нам досталось печальное наследие."Многие санаторные комплексы, которые были построены для детского отдыха и лечения, практически все в 90-е годы были переведены в средства размещения, то есть санаторная база во многом была утеряна… В советское время здесь был очень мощный регион детско-юношеского туризма, связанный с детскими лагерями, и эти объекты тоже практически утеряны", – обозначил ученый.Мощные государственные программы поддержки требуются для восстановления и рекреационного развития территорий, считает он."Украинская часть побережья развивалась стихийно. Это был стихийный туризм, стихийное освоение с нарушением многих правил. Последние 10 лет они пытались это привести к какому-то европейскому знаменателю, так как Украина активно собиралась в Европу. Они пытались подогнать какие-то стандарты, но это не увенчалось успехом. Очень многие объекты работали в теневой форме", – подчеркнул спикер.По его мнению, в регионах Приазовья еще предстоит серьезная работа с местным населением, которое хочет сохранить свой бизнес и имеет планы на его продолжение."Главные проблемы, с которыми, конечно, столкнется этот регион, это - нехватка кадров, которые могут работать в условиях Российской Федерации… Сейчас зарегистрировано только 10% средств размещения. Только 200 из них находятся в национальных поисковых системах. То есть имеет место и некая отсталость регионов в цифровом понимании", – отметил собеседник.Но все же, по информации специалиста, к региону появляется спрос. Специалисты туротрасли, ведущие статистику, отмечают, что в 2025 году в два раза вырос спрос на этот регион, сказал Вахрушев.Эксперт уверен, что в регионе уже есть определенные моменты, которые стоит развивать."Есть якорные центры притяжения, такие как аквапарки, к примеру. Они сравнимы, по сути, с аквапарками Крыма и Краснодарского края. Их обслуживание и прочие издержки идут немножко дешевле. И поэтому цены на них пока что достаточно приемлемы. То есть нужно сохранить вот эту тенденцию и на их основе дальше развивать инфраструктуру", – заметил он.Гость студии также считает, что стоит обратить внимание на строительство круглогодичных туристических объектов."Возможно, санаторно-курортный отдых, какие-то крытые аквапарки, строительство категорийных отелей 4-5 звезд, которые в регионе практически не представлены. Это строительство при отелях акватермальных комплексов, которые могут продлить сезонность. Эти моменты, конечно же, требуют так называемой дорожной карты, правильной интеграции. Также очень активно даст приток туристов развитие транспортной инфраструктуры… Упор делается по большей части именно на детское оздоровление, детский отдых, соответственно, семейный, доступный отдых", – отметил гость эфира.Отдельным пунктом для реализации развития Приазовья, по мнению ученого, стоит развитие лечебного туризма."Здесь потенциал тоже требует изучения и анализа объемов… В регионе находятся сульфидные, сульфидно-иловые грязи, их объемы не все посчитаны. Также хлоридно-натриевые лечебные питьевые воды – многие скважины заброшены, не используются. В Херсонской области есть термальные воды. Возможно их использование в туризме. Может быть создание новых скважин, которые дадут термальные воды для современных СПА-процедур и прочее", – подытожил специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

