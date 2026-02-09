https://crimea.ria.ru/20260209/stalkivali-lbami--aksenov-o-mezhnatsionalnoy-situatsii-v-krymu-do-2014-go-1153053519.html

Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Межнациональная ситуация в российском Крыму близка к идеальной и еще большему взаимопониманию народов будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку.В этой связи решение президента Владимира Путина об объявлении 2026-го Годом единства народов России он назвал актуальным и важным.Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед, заявлял президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России. Ранее Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласиеКрымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"Путин поздравил россиян с Днем народного единства

