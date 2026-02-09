Рейтинг@Mail.ru
Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/stalkivali-lbami--aksenov-o-mezhnatsionalnoy-situatsii-v-krymu-do-2014-go-1153053519.html
Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
Межнациональная ситуация в российском Крыму близка к идеальной и еще большему взаимопониманию народов будут способствовать мероприятия в рамках Года единства... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T19:10
2026-02-09T19:10
крым
новости крыма
год единства народов россии
народы крыма
сергей аксенов
радио "спутник в крыму"
большое интервью сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145838245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7ba1d3c75c8456daf3982013474c3c3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Межнациональная ситуация в российском Крыму близка к идеальной и еще большему взаимопониманию народов будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку.В этой связи решение президента Владимира Путина об объявлении 2026-го Годом единства народов России он назвал актуальным и важным.Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед, заявлял президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России. Ранее Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласиеКрымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"Путин поздравил россиян с Днем народного единства
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145838245_229:0:1280:788_1920x0_80_0_0_c30c527eb744466f668f1c0964d111fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, год единства народов россии, народы крыма, сергей аксенов, радио "спутник в крыму", большое интервью сергея аксенова
Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го

Российский Крым живет в межнациональном согласии и стабильности – Аксенов

19:10 09.02.2026
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНароды Крыма
Народы Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Межнациональная ситуация в российском Крыму близка к идеальной и еще большему взаимопониманию народов будут способствовать мероприятия в рамках Года единства народов России. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Считаю, что здесь ситуация близка к идеальной, на этом направлении как раз мы добились хороших результатов. Напомню, за эти 12 лет – с 2014 года – я не помню ни одного межнационального конфликта. Нигде не было претензий на национальной почве", – ответил глава региона на вопрос о межнациональной обстановке в Крыму.

По его мнению, в этом вопросе важным стал опыт крымчан до 2014 года, когда Киев пытался разделить жителей полуострова по национальному признаку.

"Нас пытались столкнуть лбами. Делалось все, чтобы крымчане разных национальностей не находили общего языка по самым простым проблемам. Считали, что эта ненависть и это противостояние позволит удержать Крым в украинском политическом поле. На самом деле это сыграло в противовес. Люди устали от такой политики. Здесь все сыграло: и любовь к России, и то, что это наш исторический дом, и то, что мы к православию относимся правильно", – считает Аксенов.

В этой связи решение президента Владимира Путина об объявлении 2026-го Годом единства народов России он назвал актуальным и важным.

"Для любой страны, я уверен, самый страшный конфликт – это межнациональный. Его невозможно обычными способами потушить… То есть, есть сегодня самые острые задачи, но именно межнациональное согласие в нашей стране, я считаю, что это задача номер один для руководителя каждого региона", – заявил глава Крыма.

Единство народов России лежит в основе достижений страны в самых разных областях и ее побед, заявлял президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России. Ранее Владимир Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
Полна версия программы "Вечерний Контекст" с главой республики Сергеем Аксеновым на радио "Спутник в Крыму" выйдет в эфир вечером в понедельник.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов: залог развития Крыма – единство и межнациональное согласие
Крымчане приняли участие в марафоне "Россия – семья семей"
Путин поздравил россиян с Днем народного единства
 
КрымНовости КрымаГод единства народов РоссииНароды КрымаСергей АксеновРадио "Спутник в Крыму"Большое интервью Сергея Аксенова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере
20:05В России началось клиническое применение вакцины от рака
19:50Крым взял курс на всесезонный отдых
19:31Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова
19:22В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
19:10Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
18:48Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
18:06США перехватили очередной танкер
18:05Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
18:01Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
17:41Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
17:27В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
17:07Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
16:52В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
Лента новостейМолния