США перехватили очередной танкер

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Американские военные в ночь на понедельник перехватили судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана, там и был осуществлен его перехват.По данным управления по контролю за иностранными активами минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.Как сообщалось, 7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Американские военные в ночь на понедельник перехватили судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.
"Ночью вооруженные силы США без инцидентов осуществили проверку права посещения, перехват и посадку на судно Aquila II в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования американских ВС - ред.). Судно Aquila II действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне", - говорится в сообщении.
Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана, там и был осуществлен его перехват.
По данным управления по контролю за иностранными активами минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.
Как сообщалось, 7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России
. Они возвращены на родину.
