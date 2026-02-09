Рейтинг@Mail.ru
США перехватили очередной танкер - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/ssha-perekhvatili-ocherednoy-tanker--1153071701.html
США перехватили очередной танкер
США перехватили очередной танкер - РИА Новости Крым, 09.02.2026
США перехватили очередной танкер
Американские военные в ночь на понедельник перехватили судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Американские военные в ночь на понедельник перехватили судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана, там и был осуществлен его перехват.По данным управления по контролю за иностранными активами минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.Как сообщалось, 7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
США перехватили очередной танкер

Пентагон: США перехватили танкер в Индийском океане из-за санкционного карантина

18:06 09.02.2026
 
© Европейское командование ВС США в соцсети XТанкер "Маринера"
Танкер Маринера
© Европейское командование ВС США в соцсети X
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Американские военные в ночь на понедельник перехватили судно Aquila II в Индийском океане, нарушившее установленный президентом США Дональдом Трампом санкционный карантин. Об этом со ссылкой на Пентагон пишет РИА Новости.
"Ночью вооруженные силы США без инцидентов осуществили проверку права посещения, перехват и посадку на судно Aquila II в зоне ответственности INDOPACOM (Индо-Тихоокеанского командования американских ВС - ред.). Судно Aquila II действовало вопреки установленному президентом Трампом карантину для подсанкционных судов в Карибском бассейне", - говорится в сообщении.
Пентагон отметил, что американские вооруженные силы преследовали судно от Карибского бассейна до акватории Индийского океана, там и был осуществлен его перехват.
По данным управления по контролю за иностранными активами минфина США, танкер Aquila II ходит под флагом Панамы.
Как сообщалось, 7 января нефтяной танкер "Маринера" был захвачен вооруженными силами США. Судно в конце декабря получило временное разрешение на плавание под государственным флагом Российской Федерации и осуществляло мирный проход в международных водах Северной Атлантики, следуя курсом в направлении одного из российских портов. По данным СМИ, на танкере было 28 моряков из разных стран. В том числе двое граждан России. Они возвращены на родину.
Лента новостейМолния