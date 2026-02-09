https://crimea.ria.ru/20260209/ssha-i-armeniya-podpisali-dogovor-po-sotrudnichestvu-v-yadernoy-sfere-1153073386.html

США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере

США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Вэнс находится с визитом в Еревание.Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике, заявил американский вице-президент.Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США.Также Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку "вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе".Вэнс добавил, что Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

