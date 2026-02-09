https://crimea.ria.ru/20260209/ssha-i-armeniya-podpisali-dogovor-po-sotrudnichestvu-v-yadernoy-sfere-1153073386.html
США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере
США и Армения подписали договор по сотрудничеству в гражданской ядерной сфере
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение по развитию сотрудничества США и Армении в гражданской ядерной сфере, передает корреспондент РИА Новости. Вэнс находится с визитом в Еревание.
Соглашение между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии было подписано по итогам встречи Пашиняна и Вэнса.
США поставят Армении малые модульные реакторы в рамках соглашения по ядерной энергетике, заявил американский вице-президент.
"Это (заключение соглашения – ред.) означает, что малые модульные реакторы с американскими технологиями будут поставляться в эту страну", – сказал Вэнс в ходе совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном.
Вэнс добавил, что в рамках соглашения США поставят Армении оборудование на сумму до 5 миллиардов долларов. Кроме того, контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 миллиарда долларов предусмотрены в долгосрочной перспективе, отметил вице-президент США.
Также Вэнс заявил, что Вашингтон поставит Армении разведывательные беспилотники на 11 миллионов долларов, назвав сделку "вкладом в укрепление сдерживания и мира в регионе".
"Мы впервые объявляем о крупной продаже военных технологий – разведывательных беспилотников на 11 миллионов долларов – нашим армянским партнерам", – сказал вице-президент США на пресс-конференции по итогам переговоров.
Вэнс добавил, что Вашингтон располагает такими технологиями и намерен развивать оборонное сотрудничество с Ереваном.
