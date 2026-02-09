https://crimea.ria.ru/20260209/sovetskiy-zherar-filip-biografiya-olega-strizhenova-1144047337.html

Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова

Советский Жерар Филип: год со дня смерти Олега Стриженова

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске в семье военного. Жизнь была кочевая - по гарнизонам он в детстве объехал пол страны.В 1935 году Стриженовы переехали в Москву, где будущий артист пошел в школу, которую часто прогуливал… в кинотеатрах.Когда началась Великая Отечественная война, отец и два старших брата Олега ушли на фронт, один из них оттуда так и не вернулся.Подростком будущий артист пошел работать: был помощником киномеханика, участвовал в строительстве Павелецкого вокзала и ремонте железнодорожных путей. Позже за это Стриженов получил медаль "За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны".В Театр по совету братаВ конце 40-х годов он по совету брата поступает на художественно-бутафорский факультет Московского театрально-художественного училища, где буквально влюбился в театр и решил связать с театром свою судьбу.В 1948 году братья Глеб и Олег Стриженовы вместе подали документы в театральные институты. Глеба Стриженова взяли в школу-студию МХАТ, а Олега – в театральное училище им. Щукина.В 1953 году, после окончания училища, по распределению он попал в Государственный русский драматический театр Эстонской ССР в Таллине. Там он сыграл всего один сезон и переехал в Ленинград, чтобы работать в Театре драмы им. А.С. Пушкина. Еще через три года актер вернулся в Москву и поступил на службу в Театр-студию киноактера. В 1964 году Борис Ливанов пригласил артиста сыграть в одной из постановок МХАТА. В этом театре актер остался на 12 лет.30 ролей в киноВ кино Стриженов начал сниматься еще студентом в небольших и эпизодических ролях. Но широкой публике он стал известен благодаря фильму "Овод" – экранизации романа Этель Войнич. Этот фильм посмотрели более 30 миллионов зрителей.Затем были и другие главные роли поэтических и одновременно героических персонажей – "Мексиканец", "Хождение за три моря", "Капитанская дочка" "Сорок первый" и другие.Лента "Сорок первый" завоевала приз в специальной номинации, а Стриженова французы метко окрестили "советским Жераром Филипом" – за утонченность, деликатность и романтизм.Затем были роли в "Пиковой даме", "Дуэли", "Трех сестрах", других фильмах.Олег Стриженов был утвержден на роль князя Андрея Болконского в эпопее Сергея Бондарчука "Война и мир", но отказался сниматься из-за личной обиды на режиссера. Роль князя Андрея в итоге сыграл Вячеслав Тихонов.А в 1969 году режиссеры Владимир Краснопольский и Валерий Усков решили экранизировать рассказ писателя Льва Ющенко "Командир". На главную роль они пригласили Стриженова. Картина вышла в прокат под названием "Неподсуден", ее посмотрело более 40 миллионов зрителей. По результатам опроса читателей журнала "Советский экран" за роль летчика Егорова Стриженов был признан лучшим актером 1969 года.В 1970-х годах Олег Стриженов снялся в фильме режиссера Владимира Мотыля "Звезда пленительного счастья" в роди декабриста Сергея Волконского.В 1980-е знаковым для Стриженова фильмом стал "Мой любимый клоун", в котором он сыграл вместе с Олегом Меньшиковым и Татьяной Догилевой.Живопись и личная жизньВ 1990-х Стриженов занялся живописью, написал книгу воспоминаний "Исповедь", было еще несколько фильмов в 2000-е годы. В последнее время с прессой не общался, увлекался живописью.Среди профессиональных наград артиста, помимо званий Народного и Заслуженного артиста, приз за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля в Триесте, приз Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию" и премия "Золотой орел" в почетной номинации "За вклад в киноискусство".Был трижды женат, дочь и сын артиста Наталья и Александр Стриженовы пошли по профессиональному пути отца. Олег Стриженов скончался 9 февраля 2025 года в Москве на 96-м году жизни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

