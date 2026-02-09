https://crimea.ria.ru/20260209/situatsiya-s-toplivom-na-kube-kriticheskaya---kreml-1153054592.html

Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль

Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль

Ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Москва и Гавана обсуждают вопрос о вывозе российских туристов с острова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Москва и Гавана обсуждают вопрос о вывозе российских туристов с острова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Он отметил, что также обсуждается возможность оказания посильной помощи Кубе.Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей для страны.Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий СШАРанее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемТрамп ввел чрезвычайное положениеПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе

