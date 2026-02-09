Рейтинг@Mail.ru
Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/situatsiya-s-toplivom-na-kube-kriticheskaya---kreml-1153054592.html
Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
Ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Москва и Гавана обсуждают вопрос о вывозе российских туристов с острова. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T14:00
2026-02-09T14:00
куба
россия
дмитрий песков
кремль
сша
в мире
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153054465_0:173:3071:1900_1920x0_80_0_0_34e1eac27f79e8ed5454d42f558832d2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Москва и Гавана обсуждают вопрос о вывозе российских туристов с острова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо. Он отметил, что также обсуждается возможность оказания посильной помощи Кубе.Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей для страны.Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий СШАРанее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и КитаемТрамп ввел чрезвычайное положениеПять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе
куба
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153054465_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b5768fb5f4f0cc3d2f228fbaf3c63a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куба, россия, дмитрий песков, кремль, сша, в мире, новости

Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль

14:00 09.02.2026
 
© REUTERS Norlys Perez Куба, люди едут в коллективном такси
 Куба, люди едут в коллективном такси - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© REUTERS Norlys Perez
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Ситуация с авиационным топливом на Кубе остается критической. Москва и Гавана обсуждают вопрос о вывозе российских туристов с острова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Власти Кубы предупредили международные авиакомпании, что на острове заканчивается авиационное топливо.

"Ситуация на Кубе действительно критическая. Нам это известно. Мы по дипломатическим и иным каналам осуществляем контакт с нашими кубинскими друзьями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля понимание, как будут вывозить российских туристов, когда авиатопливо в аэропортах Кубы закончится.

Он отметил, что также обсуждается возможность оказания посильной помощи Кубе.
Пресс-секретарь президента добавил, что "удушающие приемы" со стороны СЩА приносят много трудностей для страны.
Министр внутренней торговли республики Оскар Фрага-Перес на прошлой неделе заявил, что Куба запускает комплекс антикризисных мер для сохранения запасов топлива и обеспечения работы жизненно важных отраслей экономики на фоне действий США
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота Сергей Горбачев высказал мнение, что в отличие от Венесуэлы, на Кубе, где "всеобщее вооружение народа и каждый знает свой окоп", США не будут действовать военным путем. Но республику действительно ждут тяжелые времена из-за удушающего экономического давления со стороны Америки, и спасти ее смогут только Россия и Китай.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США требуют от Венесуэлы отказа от сотрудничества с Россией и Китаем
Трамп ввел чрезвычайное положение
Пять минут до Вашингтона: в США испугались атомной подлодки РФ на Кубе
 
КубаРоссияДмитрий ПесковКремльСШАВ миреНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:18Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
14:00Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
13:48Армия РФ разбивает украинские аэродромы и улучшает тактическое положение
13:37В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
13:27Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
13:14"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
12:51В России оценили риск распространения оспы обезьян
12:27В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
12:14Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
12:05Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ
11:57Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
11:50Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге
11:47Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
11:30Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
11:25Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
11:20Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
11:15Крымский мост открыт
11:12В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
11:04Крымский мост закрыт
10:58В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
Лента новостейМолния