https://crimea.ria.ru/20260209/situatsiya-s-grippom-i-orvi-v-rossii-ostaetsya-napryazhennoy-1153050670.html
Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН,... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T11:57
2026-02-09T11:57
2026-02-09T11:57
орви
грипп
геннадий онищенко
россия
здоровье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014344_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5500ba2e2b23099a2caaf2d250a9b50.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, спад заболеваемости по стране фиксировался в празднично-новогодний период.Практически полного снижения заболеваемости сезонными острыми респираторными заболеваниями и гриппом стоит ожидать в марте-апреле, отметил Онищенко.Вместе с тем, на данный момент по стране привились 80 млн человек. По мнению академика РАН, цифра эта является незначительной."Сейчас использовались четырехкомпонентные вакцины. С разными штаммами. Также, готовились отдельно детская и взрослая вакцины. Для граждан, которые хотели привиться иностранными препаратами, такие были в доступе в аптечной сети", - рассказал Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.В Крыму также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин были закрыты восемь школ, сообщали ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149014344_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_231d6ce7b02a38d7a8c8c3bd34798b47.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орви, грипп, геннадий онищенко, россия, здоровье, новости
Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
Ситуация с гриппом в России остается напряженной - Онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Подъем заболеваемости небольшой. В некоторых регионах, таких, как Мурманская и Ленинградская области, за счет поездок за границу, заболеваемость выше. В Москве - есть, но на уровне, не превышающем эпидзначения. И вместе с тем, ситуацию мы характеризуем напряженной", - отметил Онищенко.
По его словам, спад заболеваемости по стране фиксировался в празднично-новогодний период.
Практически полного снижения заболеваемости сезонными острыми респираторными заболеваниями и гриппом стоит ожидать в марте-апреле, отметил Онищенко.
Вместе с тем, на данный момент по стране привились 80 млн человек. По мнению академика РАН, цифра эта является незначительной.
"Сейчас использовались четырехкомпонентные вакцины. С разными штаммами. Также, готовились отдельно детская и взрослая вакцины. Для граждан, которые хотели привиться иностранными препаратами, такие были в доступе в аптечной сети", - рассказал Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло
почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.
В Крыму также отмечен
рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин были закрыты восемь школ, сообщали ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.