Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной

Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН,... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T11:57

2026-02-09T11:57

2026-02-09T11:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом в России не превышают критических значений, хотя ситуация остается напряженной. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, спад заболеваемости по стране фиксировался в празднично-новогодний период.Практически полного снижения заболеваемости сезонными острыми респираторными заболеваниями и гриппом стоит ожидать в марте-апреле, отметил Онищенко.Вместе с тем, на данный момент по стране привились 80 млн человек. По мнению академика РАН, цифра эта является незначительной."Сейчас использовались четырехкомпонентные вакцины. С разными штаммами. Также, готовились отдельно детская и взрослая вакцины. Для граждан, которые хотели привиться иностранными препаратами, такие были в доступе в аптечной сети", - рассказал Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что в России за неделю число случаев заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями выросло почти на 10%. По итогам пятой недели 2026 года в стране отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 9,6% по сравнению с предыдущей неделей – зарегистрировано 665 тысяч случаев.В Крыму также отмечен рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на 12 процентов, на карантин были закрыты восемь школ, сообщали ранее в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

