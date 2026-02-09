Рейтинг@Mail.ru
Девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурге. По данному факту начата прокурорская проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурге. По данному факту начала прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По данным надзорного ведомства, 9 февраля около 9:35 15-летний учащийся 9 класса после урока физкультуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание.Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
новости, екатеринбург, происшествия, дети, школа
Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге

Прокуратура: девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в Екатеринбурге

11:50 09.02.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУчебный класс. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурге. По данному факту начата прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным надзорного ведомства, 9 февраля около 9:35 15-летний учащийся 9 класса после урока физкультуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание.
"Несовершеннолетние, которые находились в тот момент рядом с ним, позвали на помощь учителей из ближайших кабинетов и медицинского работника. Прибывшей бригадой скорой помощи учащемуся были проведены реанимационные мероприятия, однако спасти несовершеннолетнего не удалось", – сказано в сообщении.
Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
