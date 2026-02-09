https://crimea.ria.ru/20260209/shkolnik-umer-posle-uroka-fizkultury-v-ekaterinburge-1153050530.html

Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге

Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге

Девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурге. По данному факту начата прокурорская проверка, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Девятиклассник скончался на перемене после урока физкультуры в одной из школ Екатеринбурге. По данному факту начата прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По данным надзорного ведомства, 9 февраля около 9:35 15-летний учащийся 9 класса после урока физкультуры на перемене вместе с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание.Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников школы, своевременности вызова и оказания медицинской помощи подростку.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

