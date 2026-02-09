https://crimea.ria.ru/20260209/sevastopol--gorod-geroev-kak-proydet-vtoroy-modul-programmy-1153055283.html

"Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Во втором модуле кадровой программы "Севастополь – Город Героев", который стартовал 2 февраля, участники начинают готовить проекты к защите. Об этом в ходе заседания правительства города сообщил директор департамента внутренней политики Сергей Бездольный.Образовательная программа "Севастополь — город героев" призвана готовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.По словам Бездольного, первый модуль программы прошел с 1 по 10 сентября прошлого года. После него участники – бывшие бойцы СВО – проходили стажировки и работали с наставниками, отрабатывая практические навыки и развивая управленческие компетенции."Мы смотрели степень вовлеченности в программу, результативность, выполнение практических задач. Смотрели, где еще необходимо пройти дополнительные стажировки", – уточнил Бездольный."Отличительной чертой этого модуля в организации обучения является то, что предусмотрено проведение мастерских – нового формата формирования профессиональных компетенций, где руководители пообщались с участниками программы, поделились собственным опытом в формировании стратегий, проектов, работы с командами и выстраивания коммуникаций", – добавил директор департамента.Он также рассказал, что в этом этапе планируется деловая игра по управлению городом: участники разработают модели финансирования, учитывающие социальную сферу, инфраструктуру, криминогенную обстановку и экономические факторы. 12 февраля пройдет итоговое тестирование и предварительная защита проектов, которые станут основой для личного проекта "Моя миссия в Севастополе"."Проектные идеи мы услышали от участников в сентябре прошлого года. Они продолжают их развивать и занимались этим в межмодульный период, работая с наставниками. Сейчас они прирастут еще знаниями в экономической и финансовой сфере, ресурсный обеспечением и станут полноценными работами", – отметил Бездольный.В межмодульный период продолжается работа с наставниками и стажировки. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что активные участники программы войдут в кадровый резерв города и будут рассматриваться для участия в муниципальных выборах, а также на позиции в исполнительные органы власти.Финальная защита проектов запланирована на четвертый модуль программы, который состоится летом этого года. Таким образом, годичный цикл обучения замкнется выпуском участников с их проектными работами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут резервировать рабочие места для участников СВОВетеранам СВО в Севастополе помогают начать и развивать свой бизнесПутин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты

