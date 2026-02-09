https://crimea.ria.ru/20260209/sem-mirnykh-zhiteley-khersonskoy-oblasti-postradali-ot-atak-vsu-1153050824.html

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ

Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.В Алешках при атаке беспилотников по жилым домам ранения получили 75-летняя женщина и 69-летий мужчина. В Каховке в результате обстрела пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. В Голой Пристани также ранен мужчина.Кроме того, противник вел артиллерийские обстрелы Казачьих Лагерей, Кардашинки, Нечаево, Новой Каховки, Песчановки, Саг, Солонцов и Старой Збурьевки. Атакам БПЛА подверглись Виноградово, Гладковка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Костогрызово, Каховка, Нечаево, Новая Збурьевка, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Таврийск.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

