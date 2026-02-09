https://crimea.ria.ru/20260209/sem-mirnykh-zhiteley-khersonskoy-oblasti-postradali-ot-atak-vsu-1153050824.html
Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
Сальдо: семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Семь мирных жителей Херсонской области пострадали за прошедшие сутки в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Алешках при атаке беспилотников по жилым домам ранения получили 75-летняя женщина и 69-летий мужчина. В Каховке в результате обстрела пострадали 42-летняя женщина и 32-летний мужчина. В Голой Пристани также ранен мужчина.
"На автодороге между Малокаховкой и Таврийском удар беспилотника по автомобилю привел к ранению 82-летней женщины и 68-летнего мужчины. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", - проинформировал Сальдо.
Кроме того, противник вел артиллерийские обстрелы Казачьих Лагерей, Кардашинки, Нечаево, Новой Каховки, Песчановки, Саг, Солонцов и Старой Збурьевки. Атакам БПЛА подверглись Виноградово, Гладковка, Казачьи Лагеря, Корсунка, Костогрызово, Каховка, Нечаево, Новая Збурьевка, Песчановка, Подстепное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Таврийск.
