Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США
Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США
США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T22:12
2026-02-09T22:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.По мнению Гусева, все в этой новости говорит о том, что Киев подгоняется Вашингтоном, у которого есть лимиты по времени для решения ряда вопросов, касающихся Украины.Он напомнил, что Белый дом официально уже не раз заявлял, что если процесс мирного урегулирования между Москвой и Киевом не достигнет прогресса и стороны не договорятся, то США могут выйти из переговоров вовсе. Поэтому крайние сроки озвучиваются теперь не случайно, считает Гусев."У Дональда Трампа (президент США – ред.) достаточно других проблем, внутренних и внешних. Американцы просто отойдут от этого процесса, будут заниматься своими делами и бросят это (украинский вопрос – ред.) на откуп европейцам", – прокомментировал собеседник.Хотя американский лидер Дональд Трамп и жаждет получить Нобелевскую премию за достижение мира Украине, он будет готов "умыть руки" и заняться парламентскими выборами, потому что в США ситуация достаточно непростая: демократы свалят на республиканцев провал переговоров между Россией и Украиной, добавил Гусев.Кроме того, следует учитывать, что прежние дедлайны, определявшиеся администрацией Трампа в отношении мирного урегулирования на Украине, не исполнялись, так что относиться к очередным временным порогам серьезно не стоит, считает гость эфира."Если говорить об американском руководстве и конкретно о президенте, то чего только он не устанавливал: и в течение суток, и до Рождества, и до Пасхи, и еще до чего-то. Но всевозможные дедлайны, как правило, не соблюдаются и ни к чему не приводят. Поэтому я отношусь абсолютно спокойно к этой информации", – сказал Гусев.Эксперт считает, что в нынешних условиях вообще любую информацию, исходящую из Европы или из Соединенных Штатов, "по-русски говоря, нужно делить надвое, а то и на три, а не воспринимать буквально". Тем более когда речь идет о договоренностях о мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США анонсировали скорое мирное соглашение по УкраинеЗащита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине – МИДЗеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США

Вероятность референдума на Украине по проекту мирного соглашения – мнение эксперта

22:12 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. США подталкивают Киев к заключению мира с Россией и проведению референдума на Украине, при этом ставят важные для Белого дома дедлайны, но это не значит, что все будет так, как планирует официальный Вашингтон. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
На минувших выходных агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что чиновники из США и Украины обсудили график, согласно которому к марту 2026 года будет подготовлен проект мирного соглашения, а в мае на Украине состоится референдум по нему и выборы.
По мнению Гусева, все в этой новости говорит о том, что Киев подгоняется Вашингтоном, у которого есть лимиты по времени для решения ряда вопросов, касающихся Украины.

"Соединенные Штаты предложили этот график, что до мая стороны придут к соглашению прекратить огонь. И мирный договор, Украина проведет референдум, дальше выборы президента и так далее. За полгода до выборов в Конгресс США, в ноябре текущего года будут парламентские выборы. То есть дедлайн четко прослеживается, все шито белыми нитками", – сказал эксперт.

Он напомнил, что Белый дом официально уже не раз заявлял, что если процесс мирного урегулирования между Москвой и Киевом не достигнет прогресса и стороны не договорятся, то США могут выйти из переговоров вовсе. Поэтому крайние сроки озвучиваются теперь не случайно, считает Гусев.
"У Дональда Трампа (президент США – ред.) достаточно других проблем, внутренних и внешних. Американцы просто отойдут от этого процесса, будут заниматься своими делами и бросят это (украинский вопрос – ред.) на откуп европейцам", – прокомментировал собеседник.
Хотя американский лидер Дональд Трамп и жаждет получить Нобелевскую премию за достижение мира Украине, он будет готов "умыть руки" и заняться парламентскими выборами, потому что в США ситуация достаточно непростая: демократы свалят на республиканцев провал переговоров между Россией и Украиной, добавил Гусев.
Кроме того, следует учитывать, что прежние дедлайны, определявшиеся администрацией Трампа в отношении мирного урегулирования на Украине, не исполнялись, так что относиться к очередным временным порогам серьезно не стоит, считает гость эфира.
"Если говорить об американском руководстве и конкретно о президенте, то чего только он не устанавливал: и в течение суток, и до Рождества, и до Пасхи, и еще до чего-то. Но всевозможные дедлайны, как правило, не соблюдаются и ни к чему не приводят. Поэтому я отношусь абсолютно спокойно к этой информации", – сказал Гусев.
Эксперт считает, что в нынешних условиях вообще любую информацию, исходящую из Европы или из Соединенных Штатов, "по-русски говоря, нужно делить надвое, а то и на три, а не воспринимать буквально". Тем более когда речь идет о договоренностях о мире.

"Ключевым словом здесь является "если". Они ведь говорят: "Если будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта, то стороны придут к соглашению прекратить огонь..." Но киевские власти, поддерживаемые лидерами Европы, не заинтересованы в мире", – подытожил политолог.

