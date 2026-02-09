https://crimea.ria.ru/20260209/poryvy-vetra-ostanovili-parom-v-sevastopole-1153056272.html
Порывы ветра остановили паром в Севастополе
Порывы ветра остановили паром в Севастополе
В Севастополе остановили паромное сообщение из-за порывистого ветра. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили паромное сообщение из-за порывистого ветра. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.
