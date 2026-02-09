Рейтинг@Mail.ru
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/pensionery-vtb-poluchili-bolee-1-trln-rubley-zachisleniy-v-2025-godu-1153052953.html
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.
втб, банк, пенсия, новости крыма, крым, севастополь

Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году

13:27 09.02.2026
 
© Пресс-служба ВТБ
Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
© Пресс-служба ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.
Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.
"Мы постоянно отслеживаем потребности наших пенсионных клиентов. Для нас важно, чтобы клиенты чувствовали надежную финансовую защиту и внимание со стороны банка", - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
Лента новостейМолния