Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В прошлом году число пенсионных клиентов ВТБ выросло на 80% (присоединились более 2 миллионов человек), а общий объем пенсионных выплат, зачисленных на счета клиентов банка в 2025 году, превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.В настоящий момент пенсию через ВТБ получают свыше 4,6 миллиона человек.Наибольший рост клиентской базы зафиксирован в Республике Крым и Севастополе, Москве и Московской области, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Также существенную часть прироста клиентской базы обеспечил переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка в рамках интеграции двух банков в ВТБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

