Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе

Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе

09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Не менее 94% гостей удовлетворены отдыхом в Крыму по всем критериям, причем две трети гостей республики едут сюда повторно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель комитета Государственного совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук.Туристический сезон в Крыму начинается 1 января и заканчивается 31 декабря, потому подготовка к приему гостей здесь никогда не заканчивается, сказал Тихончук."Это у нас постоянная, системная работа. Более 91 санатория в Крыму работает круглогодично. Максимум могут взять две недели в году, чтобы сделать небольшие косметические ремонты", – отметил он.По словам Тихончука, больше половины гостей едут в Крым за оздоровлением. Все необходимые услуги в холодные месяцы они получают в санаториях, летом начинается сезон активного отдыха – и "подключается" море, при этом в любое время года подавляющее большинство туристов остаются всем довольны.По его словам, загрузка санаториев и отелей Крыма зимой 2026 года довольно велика, а в некоторых нет мест уже и на лето."В наш сезон здоровья – а это январь, февраль и дальше к весне – 86-90% загрузки. И буквально на этих выходных я общался с некоторыми руководителями санаторно-курортного комплекса, и они заверили, что уже на лето путевки полностью проданы... в Евпатории и Саках... полная бронь. Даже где-то овербукинг (сверхбронирование – ред.), который мы сейчас законодательно разбираем и регулируем", – рассказал Тихончук.Он отметил, что большинство гостей Крыма уже заранее планируют свой отдых и бронируют места, понимая, что ближе к отпуску путевку можно просто не купить."Это еще и экономия семейного бюджета. Потому что в январе, феврале забронировать свой отдых на июль или в августе может стоить до 30% дешевле, чем день в день. И еще не факт, что вы путевку купите", – сказал Тихончук.Он уверен, что у Крыма в высокий сезон и не только "очень хорошие перспективы по всем направлениям".Ранее глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова рассказала, что изменится в туристическом сегменте Крыма в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму – что выбирают россияне Стратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона

