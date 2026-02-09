Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники
https://crimea.ria.ru/20260209/nad-azovskim-morem-sbili-ukrainskie-bespilotniki-1153078664.html
Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники
Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 10.02.2026
Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники
Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.02.2026
2026-02-09T23:52
2026-02-10T00:02
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, пять – над Курской и три – над акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники

Над Азовским морем перехватили и уничтожили три украинских беспилотника

23:52 09.02.2026 (обновлено: 00:02 10.02.2026)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"С 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
12 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, пять – над Курской и три – над акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.
