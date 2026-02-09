Над Азовским морем ликвидировали украинские беспилотники

https://crimea.ria.ru/20260209/nad-azovskim-morem-sbili-ukrainskie-bespilotniki-1153078664.html

Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем, сообщили в...

2026-02-09T23:52

2026-02-09T23:52

2026-02-10T00:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО вечером в понедельник перехватили и уничтожили 20 украинских беспилотников, в том числе три – над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.12 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, пять – над Курской и три – над акваторией Азовского моря, перечислили в военном ведомстве РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

