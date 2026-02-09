Рейтинг@Mail.ru
Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
В Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Соответствующее поручение дал руководитель крымского главка РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T17:41
2026-02-09T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Соответствующее поручение дал руководитель крымского главка СК РФ Владимир Терентьев, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство. В результате его действий никто не пострадал, разрушений нет.Подозреваемого оперативного задержали сотрудники республиканских управления МВД и ФСБ. При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружены компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих

Житель Симферополя бросил на территорию храма самодельное пиротехническое устройство

17:41 09.02.2026 (обновлено: 17:53 09.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваФемида
Фемида
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Соответствующее поручение дал руководитель крымского главка СК РФ Владимир Терентьев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство. В результате его действий никто не пострадал, разрушений нет.

"Руководитель Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье 148 УК РФ – "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих", – говорится в сообщении.

Подозреваемого оперативного задержали сотрудники республиканских управления МВД и ФСБ.
"В ходе допроса он дал признательные показания, пояснив, что самостоятельно изготовил пиротехническое средство и в состоянии алкогольного опьянения запустил из окна своей квартиры ради развлечения. Устройство сдетонировало на территории храма, расположенного под окнами его дома", - добавили в МВД.
При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружены компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете.
