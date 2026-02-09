https://crimea.ria.ru/20260209/na-zhitelya-kryma-zaveli-ugolovnoe-delo-za-oskorblenie-chuvstv-veruyuschikh-1153070854.html

Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Симферополе возбудят уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины за оскорбление чувств верующих. Соответствующее поручение дал руководитель крымского главка СК РФ Владимир Терентьев, сообщили в пресс-службе ведомства.Отмечается, что мужчина бросил на территорию одного из городских храмов в Киевском районе Симферополя самодельное пиротехническое устройство. В результате его действий никто не пострадал, разрушений нет.Подозреваемого оперативного задержали сотрудники республиканских управления МВД и ФСБ. При обыске по месту жительства злоумышленника обнаружены компоненты для изготовления пиротехнического устройства, купленные им в интернете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

