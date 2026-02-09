На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей

https://crimea.ria.ru/20260209/na-razvitie-arteka-vydelyat-bolee-71-mlrd-rubley-1153047209.html

2026-02-09T09:17

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147243916_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ab96c9206cc514bf06ef2cb5791525c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. На развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года выделят более 70 млрд рублей. Средства направят в рамках программы развития на 2026-2030 годы. Об этом сообщает РИА Новости.По поручению президента страны правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы.Реализация программы позволит укрепить позиции "Артека" как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью.Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр "Артек", расположенный в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю "Артека" здесь побывали почти два миллиона детей из более чем 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ.С осени 2014 года прошла глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: "Кипарисный", "Лазурный", "Лесной", "Морской", "Озерный", "Полевой", "Речной", "Хрустальный" и "Янтарный". А в 2026 году вводится в строй детского лагерь "Солнечный" вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войнеДиректор "Артека" в Севастополе дал совет молодежиВ "Артеке" открылась мобильная выставка о Второй мировой войне

