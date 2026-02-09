https://crimea.ria.ru/20260209/mask-khochet-postroit-goroda-na-lune-i-marse-1153045111.html

Маск хочет построить города на Луне и Марсе

Маск хочет построить города на Луне и Марсе - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Маск хочет построить города на Луне и Марсе

Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск. РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T07:42

2026-02-09T07:42

2026-02-09T08:38

илон маск

луна

марс

космос

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139692982_78:162:2183:1346_1920x0_80_0_0_f00d9f7b3cf88f03ca75401d64ac41f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск."SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет", – цитирует сообщение Маска РИА Новости.Кроме того, по словам американского предпринимателя, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.Он также отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев, а сам путь будет занимать полгода. В то же время ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня.Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что в программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллиардер из Японии ищет компанию для путешествия на ЛунуМаск: ум человека сильнее искусственного интеллектаУспешно приводнилась и взорвалась: как прошел 11-й полет ракеты Starship

марс

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, луна, марс, космос, новости