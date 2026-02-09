Маск хочет построить города на Луне и Марсе

https://crimea.ria.ru/20260209/mask-khochet-postroit-goroda-na-lune-i-marse-1153045111.html
2026-02-09T07:42
2026-02-09T07:42
2026-02-09T08:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск."SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет", – цитирует сообщение Маска РИА Новости.Кроме того, по словам американского предпринимателя, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.Он также отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев, а сам путь будет занимать полгода. В то же время ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня.Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что в программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.
07:42 09.02.2026 (обновлено: 08:38 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск.
"SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет", – цитирует сообщение Маска РИА Новости.
Кроме того, по словам американского предпринимателя, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.
"На создание марсианского города уйдет более 20 лет", – оценил перспективы Маск.
Он также отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев, а сам путь будет занимать полгода. В то же время ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня.
Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что в программу изучения Луны
Россия заложила строительство атомной электростанции. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.
