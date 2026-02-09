Рейтинг@Mail.ru
Маск хочет построить города на Луне и Марсе
Маск хочет построить города на Луне и Марсе
Маск хочет построить города на Луне и Марсе - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Маск хочет построить города на Луне и Марсе
Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск.
2026-02-09T07:42
2026-02-09T08:38
илон маск
луна
марс
космос
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск."SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет", – цитирует сообщение Маска РИА Новости.Кроме того, по словам американского предпринимателя, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.Он также отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев, а сам путь будет занимать полгода. В то же время ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня.Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что в программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.
марс
космос
Новости
илон маск, луна, марс, космос, новости
Маск хочет построить города на Луне и Марсе

Илон Маск собирается построить города на Луне и Марсе в ближайшие десятилетия

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Города на Луне, а также на Марсе, могут появиться уже в ближайшие десятилетия. Об этом в соцсети X написал американский предприниматель Илон Маск.
"SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет", – цитирует сообщение Маска РИА Новости.
Кроме того, по словам американского предпринимателя, SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет.
"На создание марсианского города уйдет более 20 лет", – оценил перспективы Маск.
Он также отметил, что до Марса можно будет летать только в периоды, когда планеты Солнечной системы будут сходиться нужны образом - каждые 26 месяцев, а сам путь будет занимать полгода. В то же время ракеты до Луны можно запускать каждые десять дней, а сам путь будет занимать два дня.
Ранее президент Российской академии наук академик Геннадий Красников рассказал, что в программу изучения Луны Россия заложила строительство атомной электростанции. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года. Действующая лунная программа рассчитана до 2036 года.
