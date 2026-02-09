"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
Аксенов: при создании "Квартала Святителя Луки" воссоздадут исторический облик Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Рабочий проект создания в Симферополе духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется, он подразумевает реконструкцию и расширение территории, а также воссоздание исторического облика крымской столицы. Об этом сообщил РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в конце минувшего года выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Его реализация предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Луки Крымского, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.
"Мы с Владыкой Тихоном были у Святейшего Патриарха. Святейший поддержал все наши инициативы. Непосредственно возле нашего монастыря, где находятся мощи Святителя Луки, будут произведены работы, реконструкции, будет расширение этой территории", – сказал Аксенов.
По его словам, уже сейчас формируется рабочий проект, в соответствии с котором "Квартал Святителя Луки" визуально будет отображать исторический облик крымской столицы.
"Будут построены, в том числе, объекты размещения и коммерческие объекты. И все это будет стилизовано непосредственно под определенные периоды нашей истории. К 1 апреля уже будем иметь понимание, что необходимо сделать. В любом случае будем держать в курсе крымчан и симферопольцев", – пообещал глава региона.
По его словам, пока точные границы нового квартала не определены, все решения будут приниматься с согласия жителей Симферополя. Он также подчеркнул, что проект будет реализовываться с привлечением внебюджетных средств и пока конечные сроки его реализации не обозначены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.
