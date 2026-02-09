Рейтинг@Mail.ru
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя - РИА Новости Крым, 09.02.2026
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
Рабочий проект создания в Симферополе духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется, он подразумевает реконструкцию и расширение территории, а также РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Рабочий проект создания в Симферополе духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется, он подразумевает реконструкцию и расширение территории, а также воссоздание исторического облика крымской столицы. Об этом сообщил РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в конце минувшего года выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Его реализация предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Луки Крымского, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.По его словам, уже сейчас формируется рабочий проект, в соответствии с котором "Квартал Святителя Луки" визуально будет отображать исторический облик крымской столицы.По его словам, пока точные границы нового квартала не определены, все решения будут приниматься с согласия жителей Симферополя. Он также подчеркнул, что проект будет реализовываться с привлечением внебюджетных средств и пока конечные сроки его реализации не обозначены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.
Новости
"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя

Аксенов: при создании "Квартала Святителя Луки" воссоздадут исторический облик Симферополя

18:28 09.02.2026 (обновлено: 18:30 09.02.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс Квартал Святителя Луки
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Рабочий проект создания в Симферополе духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется, он подразумевает реконструкцию и расширение территории, а также воссоздание исторического облика крымской столицы. Об этом сообщил РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в конце минувшего года выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Его реализация предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Луки Крымского, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.

"Мы с Владыкой Тихоном были у Святейшего Патриарха. Святейший поддержал все наши инициативы. Непосредственно возле нашего монастыря, где находятся мощи Святителя Луки, будут произведены работы, реконструкции, будет расширение этой территории", – сказал Аксенов.

© ТГ-канал Сергея АксеноваВ Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс Квартал Святителя Луки
© ТГ-канал Сергея Аксенова
В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
По его словам, уже сейчас формируется рабочий проект, в соответствии с котором "Квартал Святителя Луки" визуально будет отображать исторический облик крымской столицы.
"Будут построены, в том числе, объекты размещения и коммерческие объекты. И все это будет стилизовано непосредственно под определенные периоды нашей истории. К 1 апреля уже будем иметь понимание, что необходимо сделать. В любом случае будем держать в курсе крымчан и симферопольцев", – пообещал глава региона.
По его словам, пока точные границы нового квартала не определены, все решения будут приниматься с согласия жителей Симферополя. Он также подчеркнул, что проект будет реализовываться с привлечением внебюджетных средств и пока конечные сроки его реализации не обозначены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.
В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы
 
Сергей АксеновНовости КрымаКрымИнтервьюЭксклюзивы РИА Новости КрымСвятитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)Большое интервью Сергея Аксенова
 
