"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя

"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя - РИА Новости Крым, 09.02.2026

"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя

09.02.2026

2026-02-09T18:28

2026-02-09T18:28

2026-02-09T18:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Рабочий проект создания в Симферополе духовно-культурного центра Святителя Луки уже формируется, он подразумевает реконструкцию и расширение территории, а также воссоздание исторического облика крымской столицы. Об этом сообщил РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.Глава Крымской митрополии митрополит Симферопольский и Крымский Тихон в конце минувшего года выступил с инициативой создания в Симферополе духовно-культурного центра. Его реализация предполагает реконструкцию территории Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святителя Луки Крымского, расширение музея, посвященного его жизни, организацию инфраструктуры для паломников.По его словам, уже сейчас формируется рабочий проект, в соответствии с котором "Квартал Святителя Луки" визуально будет отображать исторический облик крымской столицы.По его словам, пока точные границы нового квартала не определены, все решения будут приниматься с согласия жителей Симферополя. Он также подчеркнул, что проект будет реализовываться с привлечением внебюджетных средств и пока конечные сроки его реализации не обозначены. Также Аксенов анонсировал мероприятия к 150-летию Святителя Луки – в апреле 2027 года. Сейчас оргкомитет готовит программу празднования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонатыСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Первый женский в Крыму: история монастыря святой Параскевы

