Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
2026-02-09T11:25
2026-02-09T11:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района предстанет перед судом по обвинению в избиении сожителя, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, инцидент случился 7 декабря. После употребления спиртных напитков обвиняемая набросилась на мужчину, а когда он упал, продолжила избиение.Сейчас уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.
суд, суды крыма, белогорский район, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, закон и право
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя

Жительницу Белогорского района Крыма будут судить за избиение сожителя до смерти

11:25 09.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района предстанет перед судом по обвинению в избиении сожителя, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным правоохранителей, инцидент случился 7 декабря. После употребления спиртных напитков обвиняемая набросилась на мужчину, а когда он упал, продолжила избиение.
"Впоследствии от полученных травм мужчина скончался", – сказано в сообщении.
Сейчас уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.
СудСуды КрымаБелогорский районКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымЗакон и право
 
Лента новостейМолния