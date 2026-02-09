https://crimea.ria.ru/20260209/krymchanka-otvetit-za-smertelnoe-izbienie-sozhitelya-1153049852.html
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
Жительница Белогорского района предстанет перед судом по обвинению в избиении сожителя, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Жительница Белогорского района предстанет перед судом по обвинению в избиении сожителя, в результате чего он скончался. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным правоохранителей, инцидент случился 7 декабря. После употребления спиртных напитков обвиняемая набросилась на мужчину, а когда он упал, продолжила избиение.Сейчас уголовное дело направлено в Белогорский районный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе москвичка напала с ножом на своего сожителяВ Крыму пьяная ссора пары закончилась убийствомВ Феодосии пьяный рецидивист избил палкой сожительницу и получил срок
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
Жительницу Белогорского района Крыма будут судить за избиение сожителя до смерти