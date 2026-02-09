https://crimea.ria.ru/20260209/krym-vzyal-kurs-na-vsesezonnyy-otdykh-1153054313.html

Крым взял курс на всесезонный отдых

Зимний Крым становится все популярнее у туристов и в перспективе сможет стать всесезонным курортом. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Зимний Крым становится все популярнее у туристов и в перспективе сможет стать всесезонным курортом. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти показатели, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и в популярности самого полуострова. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму

