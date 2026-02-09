Рейтинг@Mail.ru
Крым взял курс на всесезонный отдых - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крым взял курс на всесезонный отдых
Крым взял курс на всесезонный отдых - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крым взял курс на всесезонный отдых
Зимний Крым становится все популярнее у туристов и в перспективе сможет стать всесезонным курортом. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Зимний Крым становится все популярнее у туристов и в перспективе сможет стать всесезонным курортом. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти показатели, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и в популярности самого полуострова. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условииКрым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыхаПортрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
Крым взял курс на всесезонный отдых

Крым движется к статусу всесезонного курорта – Аксенов

19:50 09.02.2026
 
Ялта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Зимний Крым становится все популярнее у туристов и в перспективе сможет стать всесезонным курортом. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Мы курс (на всесезонность – ред.) взяли на самом деле, поэтому двигаемся. Да, у нас пока нет зимнего отдыха, как в Краснодарском крае…, но у нас есть, что представить. В том числе санаторно-курортное лечение, реабилитационные услуги. Поэтому мы двигаемся вперед к этой цели", – сказал Аксенов.

По его данным, уже сейчас в зимний период в Крыму работают около 300 средств размещения, которые только за новогодние праздники приняли почти 300 тысяч туристов. Эти показатели, по мнению главы региона, будут расти. При этом в целом в этом году регион получил рекордный рост турпотока, что связано не только с переориентацией российского туриста с внешних на внутренние направления, но и в популярности самого полуострова.

"Главную роль играют сами крымчане. То гостеприимство и то дружелюбие, которое есть на полуострове. Наверное, это главная наша визитная карточка… Крым вошел в топ-5 самых популярных направлений, и я уверен, что эти направления всегда останутся за нами", – убежден Аксенов.

Пляж в Алупке
10:43Радио "Спутник в Крыму"
Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10 миллионов туристов: достижима ли цифра для Крыма и при каком условии
Крым вошел в топ-направлений для автотуризма и коттеджного отдыха
Портрет туриста: жители каких регионов выбирают отдых в Крыму
 
КрымНовости КрымаКрым курортныйСергей АксеновВнутренний туризмОтдых в КрымуРадио "Спутник в Крыму"Большое интервью Сергея Аксенова
 
