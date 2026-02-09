Рейтинг@Mail.ru
Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/krym-primet-1500-detey-iz-postradavshey-ot-atak-vsu-belgorodskoy-oblasti-1153047569.html
Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области
Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области
Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:36
2026-02-09T09:36
крым
новости крыма
сергей аксенов
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477758_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bd1d4bac41f5f6139410e99c495e7586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев- РИА Новости Крым. Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты.И подчеркнул, что "Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации" и оказать всю необходимую помощь братским регионам.Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхВласти Симферополя закупили 2250 путевок для отдыха детей-льготниковГубернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
крым
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477758_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2ea0360b2edf1fbfea24174985c072d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, обстрелы белгородской области, белгородская область
Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области

Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области

09:36 09.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев- РИА Новости Крым. Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты.
"Нахожусь на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1500 детей из Белгородщины", - сказал Аксенов.
И подчеркнул, что "Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации" и оказать всю необходимую помощь братским регионам.
Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
Власти Симферополя закупили 2250 путевок для отдыха детей-льготников
Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновОбстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной
11:50Школьник умер после урока физкультуры в Екатеринбурге
11:47Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИД
11:30Увеличилось число жертв ДТП в Сакском районе Крыма
11:25Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
11:20Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
11:15Крымский мост открыт
11:12В Крыму сироту поселили в квартире без отопления – дело у Бастрыкина
11:04Крымский мост закрыт
10:58В Сочи водитель "Газели" без прав сбил ребенка и улетел в кювет
10:43Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
10:30В Крыму произошло 28 пожаров
10:19Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО
09:47Три человека погибли и 18 пострадали в ДТП в Крыму
09:36Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области
09:30Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
09:23Жителю Севастополя грозит до пяти лет за призывы к убийству
09:17На развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
09:08Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
08:56Задержанные за покушение на генерала Алексеева признали вину - ФСБ 5:49
Лента новостейМолния