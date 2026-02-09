Крым примет 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области

https://crimea.ria.ru/20260209/krym-primet-1500-detey-iz-postradavshey-ot-atak-vsu-belgorodskoy-oblasti-1153047569.html

Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. 09.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев- РИА Новости Крым. Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты.И подчеркнул, что "Крым всегда готов подставить плечо в сложной ситуации" и оказать всю необходимую помощь братским регионам.Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.

