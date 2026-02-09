Рейтинг@Mail.ru
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/krym-pod-okhranoy-kto-i-kak-zaschischaet-poluostrov--1153052482.html
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:48
2026-02-09T18:48
крым
новости крыма
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
радио "спутник в крыму"
большое интервью сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151630011_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0ce7557cd67d43039c9a16fc7c05432e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, между руководителями силовых структур и властями региона налажен высокий уровень взаимодействия и контактов, а личные качества воинов позволяют выполнять задачи, направленные на обеспечение защиты граждан.При этом он напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты.Он также поблагодарил руководителей силовых ведомств и сотрудников подразделений, которые непосредственно занимаются боевой работой, а также трудовые коллективы и волонтеров, которые участвуют в помощи фронту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым в условиях СВО - ответ АксеноваБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновНадежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0d/1151630011_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00de628e030709a88a05253e662e64e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, радио "спутник в крыму", большое интервью сергея аксенова
Крым под охраной: кто и как защищает полуостров

В Крыму налажена четкая работа по обеспечению безопасности – Аксенов

18:48 09.02.2026
 
© РИА Новости КрымВоенные и силовики досматривают машины в Симферополе
Военные и силовики досматривают машины в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"Прежде всего, это все, кто служит сегодня в подразделениях Министерства обороны, силовых структур, подразделениях "Барс Крым" – это наши добровольцы, которые составляют значительный костяк сил, обороняющих Республику Крым", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, как обеспечивается защита Крыма.

По его словам, между руководителями силовых структур и властями региона налажен высокий уровень взаимодействия и контактов, а личные качества воинов позволяют выполнять задачи, направленные на обеспечение защиты граждан.
При этом он напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты.

"Я имею в виду системы безопасности, которая обеспечивает гарантированно уничтожение всех целей – в мире таких систем сегодня нет, к сожалению, поэтому ситуации бывают разные. Но считаем, что по тем задачам, которые ставит наш лидер, в Крыму цели достигаются", – заявил он.

Он также поблагодарил руководителей силовых ведомств и сотрудников подразделений, которые непосредственно занимаются боевой работой, а также трудовые коллективы и волонтеров, которые участвуют в помощи фронту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как защищен Крым в условиях СВО - ответ Аксенова
Бойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – Аксенов
Надежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновБезопасность Республики Крым и СевастополяРадио "Спутник в Крыму"Большое интервью Сергея Аксенова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере
20:05В России началось клиническое применение вакцины от рака
19:50Крым взял курс на всесезонный отдых
19:31Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова
19:22В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
19:10Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
18:48Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
18:06США перехватили очередной танкер
18:05Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
18:01Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
17:41Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
17:27В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
17:07Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
16:52В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
Лента новостейМолния