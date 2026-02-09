https://crimea.ria.ru/20260209/krym-pod-okhranoy-kto-i-kak-zaschischaet-poluostrov--1153052482.html

Крым под охраной: кто и как защищает полуостров

В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей...

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, между руководителями силовых структур и властями региона налажен высокий уровень взаимодействия и контактов, а личные качества воинов позволяют выполнять задачи, направленные на обеспечение защиты граждан.При этом он напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты.Он также поблагодарил руководителей силовых ведомств и сотрудников подразделений, которые непосредственно занимаются боевой работой, а также трудовые коллективы и волонтеров, которые участвуют в помощи фронту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защищен Крым в условиях СВО - ответ АксеноваБойцы "Барс-Крым" помогают военным отражать атаки БПЛА – АксеновНадежно оберегают Крым: Аксенов побывал на позициях "Барсов"

