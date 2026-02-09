Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
В Крыму налажена четкая работа по обеспечению безопасности – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму налажено взаимодействие между силовиками и властями региона в вопросах обеспечения безопасности. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Прежде всего, это все, кто служит сегодня в подразделениях Министерства обороны, силовых структур, подразделениях "Барс Крым" – это наши добровольцы, которые составляют значительный костяк сил, обороняющих Республику Крым", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос о том, как обеспечивается защита Крыма.
По его словам, между руководителями силовых структур и властями региона налажен высокий уровень взаимодействия и контактов, а личные качества воинов позволяют выполнять задачи, направленные на обеспечение защиты граждан.
При этом он напомнил, что стопроцентной гарантии безопасности не может дать ни одна из существующих систем защиты.
"Я имею в виду системы безопасности, которая обеспечивает гарантированно уничтожение всех целей – в мире таких систем сегодня нет, к сожалению, поэтому ситуации бывают разные. Но считаем, что по тем задачам, которые ставит наш лидер, в Крыму цели достигаются", – заявил он.
Он также поблагодарил руководителей силовых ведомств и сотрудников подразделений, которые непосредственно занимаются боевой работой, а также трудовые коллективы и волонтеров, которые участвуют в помощи фронту.
