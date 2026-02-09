Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
18:07 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять жителей прифронтовых регионов, страдающих от постоянных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крым готов поддержать регионы в сложной ситуации. Наш регион, прошедший максимум испытаний за эти годы, всегда поддерживался субъектами Российской Федерации в любой непростой ситуации. Нам всегда готовы были протянуть руку помощи, поэтому мы сегодня точно так же готовы это сделать. Я сказал, что Крым готов принять то количество людей, которое необходимо", – сказал Аксенов.
И сообщил, что провел разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они договорились о приезде в республику полутора тысяч детей. Кроме того, было принято совместное с главой Курской области Александром Хинштейном решение об организации летнего отдыха и оздоровления курских детей.
"Стараемся максимально наших братьев нигде не оставлять один на один с проблемой. Им сегодня непросто, они мужественно выполняют все поставленные задачи, держатся, несмотря на постоянные атаки врага. Поэтому наша задача подставить плечо мирным жителям", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.
