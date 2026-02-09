Рейтинг@Mail.ru
Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/krym-gotov-prinyat-vsekh-nuzhdayuschikhsya-iz-prifrontovykh-regionov-1153051676.html
Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
Крым готов принять жителей прифронтовых регионов, страдающих от постоянных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:07
2026-02-09T18:26
крым
новости крыма
сергей аксенов
интервью
радио "спутник в крыму"
белгородская область
курская область
большое интервью сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477713_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d189a3e3973a164d05e68f14cad0d2bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять жителей прифронтовых регионов, страдающих от постоянных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава республики Сергей Аксенов.И сообщил, что провел разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они договорились о приезде в республику полутора тысяч детей. Кроме того, было принято совместное с главой Курской области Александром Хинштейном решение об организации летнего отдыха и оздоровления курских детей.Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхГубернатор Белгородской области посетил детский лагерь в ЕвпаторииКрым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ
крым
белгородская область
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477713_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_12c07a3ea03cb5fcb40e5b1edf216636.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, интервью, радио "спутник в крыму", белгородская область, курская область, большое интервью сергея аксенова
Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов

Крым готов принять всех нуждающихся жителей прифронтовых регионов страны – Аксенов

18:07 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять жителей прифронтовых регионов, страдающих от постоянных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крым готов поддержать регионы в сложной ситуации. Наш регион, прошедший максимум испытаний за эти годы, всегда поддерживался субъектами Российской Федерации в любой непростой ситуации. Нам всегда готовы были протянуть руку помощи, поэтому мы сегодня точно так же готовы это сделать. Я сказал, что Крым готов принять то количество людей, которое необходимо", – сказал Аксенов.

И сообщил, что провел разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они договорились о приезде в республику полутора тысяч детей. Кроме того, было принято совместное с главой Курской области Александром Хинштейном решение об организации летнего отдыха и оздоровления курских детей.
"Стараемся максимально наших братьев нигде не оставлять один на один с проблемой. Им сегодня непросто, они мужественно выполняют все поставленные задачи, держатся, несмотря на постоянные атаки врага. Поэтому наша задача подставить плечо мирным жителям", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.
В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдых
Губернатор Белгородской области посетил детский лагерь в Евпатории
Крым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновИнтервьюРадио "Спутник в Крыму"Белгородская областьКурская областьБольшое интервью Сергея Аксенова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
18:06США перехватили очередной танкер
18:05Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
18:01Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
17:41Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
17:27В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
17:07Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
16:52В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
16:27В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
16:12В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
15:59Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
15:47В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
15:37Порывы ветра остановили паром в Севастополе
15:24В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
15:19Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
Лента новостейМолния