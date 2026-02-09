https://crimea.ria.ru/20260209/krym-gotov-prinyat-vsekh-nuzhdayuschikhsya-iz-prifrontovykh-regionov-1153051676.html

Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов

Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крым готов принять жителей прифронтовых регионов, страдающих от постоянных атак ВСУ. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава республики Сергей Аксенов.И сообщил, что провел разговор с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, они договорились о приезде в республику полутора тысяч детей. Кроме того, было принято совместное с главой Курской области Александром Хинштейном решение об организации летнего отдыха и оздоровления курских детей.Ранее Крым уже принимал детей из Белгородской области, которая подвергается постоянным атакам киевского режима. В 2023 году глава Крыма Сергей Аксенов вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым побывали в евпаторийском санатории, где отдыхают дети из Белгородской области. В последствии учреждение было безвозмездно передан властями Крыма в государственную собственность Белгородской области.В 2024 году более 16 тысяч детей из Белгородской области в смогли отдохнуть и оздоровиться в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети участников спецоперации из Курской области приехали в Крым на отдыхГубернатор Белгородской области посетил детский лагерь в ЕвпаторииКрым примет на отдых 1800 детей из новых и приграничных регионов РФ

