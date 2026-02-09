Рейтинг@Mail.ru
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России
Крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России. Об этом сообщили в Объединенной... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:08
2026-02-09T09:08
су-57
ростех
воздушно-космические силы (вкс)
министерство обороны рф
армия и флот
новости
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Госкорпорации Ростех.Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны протестировали машины в различных режимах работы.По его словам, самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения спецоперации. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволят применять новые образцы авиационных средств поражения."Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке", – отметили в ОАК.По словам генерального директора ОАК Вадима Бадеха, авиакомплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться – наращиваются возможности вооружения и систем самолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небоРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34Армия России получила новую партию Су-35С
РИА Новости Крым
2026
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
су-57, ростех, воздушно-космические силы (вкс), министерство обороны рф, армия и флот, новости, новости сво
Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России

Истребители Су-57 получили обновленные бортовые системы и комплекс вооружения

09:08 09.02.2026
 
© ПАО "ОАК"Самолет Су-57
Самолет Су-57
© ПАО "ОАК"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Госкорпорации Ростех.
Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны протестировали машины в различных режимах работы.
"Для реализации целевых задач, поставленных Минобороны РФ по поставкам в войска особо востребованных образцов вооружения и военной техники, экипажами Воздушно-космических сил выполнена приемка самолетов Су-57 в новом техническом облике. Благодарю представителей завода и всех работников Ростеха, кто участвовал в создании, сборке и подготовке авиационной техники, за их профессионализм", – цитирует корпорация летчика Су-57 Воздушно-космических сил России.
© ПАО "ОАК"Самолет Су-57
Самолет Су-57
© ПАО "ОАК"
Самолет Су-57
По его словам, самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения спецоперации. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволят применять новые образцы авиационных средств поражения.
"Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке", – отметили в ОАК.
По словам генерального директора ОАК Вадима Бадеха, авиакомплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться – наращиваются возможности вооружения и систем самолета.
Су-57РостехВоздушно-космические силы (ВКС)Министерство обороны РФАрмия и флотНовостиНовости СВО
 
