Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России

Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны России

Крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России. Об этом сообщили в Объединенной... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T09:08

2026-02-09T09:08

2026-02-09T09:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крупную партию истребителей Су-57 с обновленными бортовыми системами и комплексом вооружения получило Минобороны России. Об этом сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Госкорпорации Ростех.Самолеты пятого поколения были приняты техническим составом и прошли полный цикл заводских испытаний. Летчики Минобороны протестировали машины в различных режимах работы.По его словам, самолет себя уже хорошо показал в рамках проведения спецоперации. Новый технический облик будет способствовать расширению задач, к которым привлекается данный тип самолетов. Перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволят применять новые образцы авиационных средств поражения."Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях и в сложной помеховой обстановке", – отметили в ОАК.По словам генерального директора ОАК Вадима Бадеха, авиакомплекс пятого поколения Су-57 – лучший самолет в своем классе. Истребитель прошел огромную эволюцию и сегодня продолжает совершенствоваться – наращиваются возможности вооружения и систем самолета.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небоРоссийские ВКС получили новые истребители Су-34Армия России получила новую партию Су-35С

Новости

