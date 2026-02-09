https://crimea.ria.ru/20260209/kakoy-segodnya-prazdnik-9-fevralya-1134724898.html

Какой сегодня праздник: 9 февраля

Какой сегодня праздник: 9 февраля - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Какой сегодня праздник: 9 февраля

9 февраля мир поздравляет стоматологов, а в России празднуют День гражданской авиации.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 9 февраля мир поздравляет стоматологов, а в России празднуют День гражданской авиации.Что празднуют в РоссииСвой профессиональный праздник отмечают сотрудники гражданской авиации. Именно в этот день в 1923 году в России официально появился гражданский воздушный флот, в чьи задачи вошла перевозка пассажиров. Первый авиарейс с пассажирами на борту связал Москву и Нижний Новгород.Международный день стоматолога основан в день памяти христианской мученицы Аполлонии Александрийской, считающейся покровительницей как всех, кто мучается от зубной боли, так и врачей, призванных эту боль устранять. Суть праздника – выразить благодарность специалистам и привлечь внимание общественности к актуальным проблемам стоматологии.Еще сегодня можно отметить Международный день пиццы и Международный день "На работу на велосипеде". Именины у Иоанна, Петра, Дмитрия, Ивана.Знаменательные событияВ 1895 году американский учитель физкультуры Уильям Морган придумал новую спортивную игру с мячом – волейбол.В 1897 году состоялась Первая Всеобщая перепись населения Российской империи. Численность населения страны тогда составила 125 680 682 жителя.В 1920 году 50 государств, включая Россию, подписали трактат о Шпицбергене. Согласно документу, архипелаг перешел под управление Норвегии, а государства-участники договора получили равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена.Кто родился9 февраля 1783 года родился русский поэт Василий Жуковский. Жуковского наряду с Константином Батюшковым считают основоположником русской поэтической лирики. Известные произведения поэта: "Певец во стане русских воинов", "Светлана", "Элевзинский праздник". Именно Жуковский является автором слов гимна Российской империи "Боже, царя храни!"В 1846 году на свет появился немецкий инженер-конструктор Вильгельм Майбах. Он является разработчиком первого автомобиля торговой марки "Mercedes" и создателем первого мотоцикла. Ему принадлежала фирма "Моторостроение Майбаха", которая производила моторы "Цеппелин" и автомобили класса "люкс".Также 9 февраля родились журналист и телеведущий Алексей Пиманов, семикратная чемпионка Европы фигуристка Ирина Слуцкая, нападающий сборной России по футболу Федор Смолов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

