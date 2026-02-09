https://crimea.ria.ru/20260209/kak-v-krymu-razvivayut-geneticheskuyu-diagnostiku-1152988209.html
Как в Крыму развивают генетическую диагностику
Как в Крыму развивают генетическую диагностику - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Как в Крыму развивают генетическую диагностику
В Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T07:56
2026-02-09T07:56
2026-02-09T07:56
радио "спутник в крыму"
крым
медицина
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_be6d4b7b61043023f0c000be3c9a2a79.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.По словам ученого, на генетических технологиях сегодня основаны практически все высокотехнологичные направления развития медицины и клеточные биотехнологии, это тренд, и Крым в нем не просто не отстает, а идет впереди по ряду направлений.Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионА сегодня в Крыму развивают и внедряют так называемые диагностические генетические панели, которые позволяют выявлять предрасположенность к заболеваниям, в том числе онкологическим, не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте."Сейчас объявлен тренд – здоровое долголетие, который требует изменения всех подходов вообще к медицине. К тому, как прогнозировать развитие тех или иных заболеваний, как делать индивидуальные такие программы для каждого человека. И благодаря генетике эти программы можно делать в раннем возрасте. То есть сразу указывать болевые точки и давать индивидуальные траектории, рекомендации. И это те направления, которые у нас развиваются", – рассказал ученый.В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратахПо сути, это новый подход в медицине по сохранению здоровья с раннего возраста, подчеркнул он.По словам Кубышкина, методы, разработанные крымскими учеными, которые работают в связке со специалистами санаторно-курортной отрасли, уже применяются на практике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тренд на оздоровление: в Крыму стирают грани между отелями и санаториямиВ Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностикиВ России разработали новый тест для быстрого выявления туберкулеза
https://crimea.ria.ru/20260205/pri-raneniyakh-i-ozhogakh-v-krymu-prezentovali-innovatsionnyy-bioprinter-1152989866.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132526276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e63b72e26dc13e8815fbd4e2f3011ffc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, медицина, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, новости крыма
Как в Крыму развивают генетическую диагностику
В Крыму развивают генетическую диагностику для выявления заболеваний в раннем возрасте
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
В Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.
По словам ученого, на генетических технологиях сегодня основаны практически все высокотехнологичные направления развития медицины и клеточные биотехнологии, это тренд, и Крым в нем не просто не отстает, а идет впереди по ряду направлений.
"Мы первые в Крыму, именно крымские компании, научные группы, внедрили молекулярную диагностику для таргетной терапии онкологических заболеваний, что существенно ускорило прохождение диагностического процесса и правильного назначения препаратов для лечения онкологической патологии, и, соответственно, повысило его эффективность", – сказал Кубышкин.
А сегодня в Крыму развивают и внедряют так называемые диагностические генетические панели, которые позволяют выявлять предрасположенность к заболеваниям, в том числе онкологическим, не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте.
"Сейчас объявлен тренд – здоровое долголетие, который требует изменения всех подходов вообще к медицине. К тому, как прогнозировать развитие тех или иных заболеваний, как делать индивидуальные такие программы для каждого человека. И благодаря генетике эти программы можно делать в раннем возрасте. То есть сразу указывать болевые точки и давать индивидуальные траектории, рекомендации. И это те направления, которые у нас развиваются", – рассказал ученый.
По сути, это новый подход в медицине по сохранению здоровья с раннего возраста, подчеркнул он.
"Это сейчас, когда у тебя начало болеть, ты идешь в поликлинику, и там у тебя находят кучу заболеваний и начинают лечить, когда они уже развились. А этот тренд направлен на то, чтобы выявить все раньше", – добавил он.
По словам Кубышкина, методы, разработанные крымскими учеными, которые работают в связке со специалистами санаторно-курортной отрасли, уже применяются на практике.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: