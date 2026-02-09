https://crimea.ria.ru/20260209/kak-v-krymu-razvivayut-geneticheskuyu-diagnostiku-1152988209.html

Как в Крыму развивают генетическую диагностику

Как в Крыму развивают генетическую диагностику - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Как в Крыму развивают генетическую диагностику

В Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T07:56

2026-02-09T07:56

2026-02-09T07:56

радио "спутник в крыму"

крым

медицина

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму развивают и внедряют диагностические генетические панели, позволяющие выявлять предрасположенность к заболеваниям не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель медико-биологического отделения Крымской академии наук, член-корреспондент РАН Анатолий Кубышкин.По словам ученого, на генетических технологиях сегодня основаны практически все высокотехнологичные направления развития медицины и клеточные биотехнологии, это тренд, и Крым в нем не просто не отстает, а идет впереди по ряду направлений.Земские врачи в Крыму – почему едут в глубинку и на что тратят миллионА сегодня в Крыму развивают и внедряют так называемые диагностические генетические панели, которые позволяют выявлять предрасположенность к заболеваниям, в том числе онкологическим, не только на ранних стадиях, но и в раннем возрасте."Сейчас объявлен тренд – здоровое долголетие, который требует изменения всех подходов вообще к медицине. К тому, как прогнозировать развитие тех или иных заболеваний, как делать индивидуальные такие программы для каждого человека. И благодаря генетике эти программы можно делать в раннем возрасте. То есть сразу указывать болевые точки и давать индивидуальные траектории, рекомендации. И это те направления, которые у нас развиваются", – рассказал ученый.В Крыму стала доступная костная пластика на новейших аппаратахПо сути, это новый подход в медицине по сохранению здоровья с раннего возраста, подчеркнул он.По словам Кубышкина, методы, разработанные крымскими учеными, которые работают в связке со специалистами санаторно-курортной отрасли, уже применяются на практике.

крым

2026

