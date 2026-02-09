https://crimea.ria.ru/20260209/kak-obespechena-bezopasnost-kryma---otvet-aksenova-1153051270.html

Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Он напомнил, что на полуострове не было ни одного года после воссоединения с Российской Федерацией, когда бы враг не пытался устроить диверсии против гражданской инфраструктуры либо против должностных лиц.

