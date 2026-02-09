https://crimea.ria.ru/20260209/kak-obespechena-bezopasnost-kryma---otvet-aksenova-1153051270.html
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:01
2026-02-09T18:01
2026-02-09T18:26
крым
новости крыма
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
радио "спутник в крыму"
большое интервью сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133224418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da1141edefa136330fa8c4e6a6d9d496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Он напомнил, что на полуострове не было ни одного года после воссоединения с Российской Федерацией, когда бы враг не пытался устроить диверсии против гражданской инфраструктуры либо против должностных лиц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защита Крыма должна быть гарантирована в договоренностях по Украине - МИДАксенов оценил безопасность КрымаБезопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
https://crimea.ria.ru/20241224/krym-ne-oslabit-mery-bezopasnosti-v-blizhayshie-gody--aksenov-1142874501.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133224418_382:0:1822:1080_1920x0_80_0_0_187f8c6cdea1ba459049455a6beeffe9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, радио "спутник в крыму", большое интервью сергея аксенова
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма
18:01 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)