Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
https://crimea.ria.ru/20260209/kak-obespechena-bezopasnost-kryma---otvet-aksenova-1153051270.html
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:01
2026-02-09T18:26
крым
новости крыма
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
радио "спутник в крыму"
большое интервью сергея аксенова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133224418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_da1141edefa136330fa8c4e6a6d9d496.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Он напомнил, что на полуострове не было ни одного года после воссоединения с Российской Федерацией, когда бы враг не пытался устроить диверсии против гражданской инфраструктуры либо против должностных лиц.
крым, новости крыма, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, радио "спутник в крыму", большое интервью сергея аксенова
Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова

Аксенов рассказал о мерах по обеспечению безопасности Крыма

18:01 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Аксенов в студии "Радио Спутник в Крыму"
Сергей Аксенов в студии Радио Спутник в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Решения, принятые для безопасности Крыма, позволяют говорить о полной защищенности региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Я считаю, что сегодня принимаются нашим лидером максимально те решения, которые позволяют обеспечивать продвижение войск вперед, защиту Крыма и в целом достижение целей специальной военной операции", – заявил Аксенов.
Он напомнил, что на полуострове не было ни одного года после воссоединения с Российской Федерацией, когда бы враг не пытался устроить диверсии против гражданской инфраструктуры либо против должностных лиц.

"Мы все равно действуем всегда на опережение, понимаем, что происходит, готовимся к любому развитию событий", – заверил Аксенов.

Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
24 декабря 2024, 11:32
Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов
