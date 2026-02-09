Рейтинг@Mail.ru
Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
Это был прекрасный, солнечный сентябрь 1983 года. Сразу после заседания Политбюро CCCР его 69-летний генеральный секретарь уехал на бархатный сезон в Крым... РИА Новости Крым, 09.02.2026
Это был прекрасный, солнечный сентябрь 1983 года. Сразу после заседания Политбюро CCCР его 69-летний генеральный секретарь уехал на бархатный сезон в Крым отдыхать. Обратно в Москву он вернется смертельно больным.9 февраля 1984 года ушел из жизни один из самых загадочных правителей СССР - Юрий Андропов. Он возглавлял самую большую страну мира всего 15,5 месяцев. Одни его считали самым демократичным чекистом, вторые – интеллигентом, третьи – предвестником реформ. До сих пор идут споры, что же он сделал для страны и споры о том, кто же он на самом деле?"Жизнь – это мокрая палуба"А загадок в биографии Юрия Андропова много. Он фактически обладал "антибиографией" – не воевал, разведен, без высшего образования, сын судим… Конкуренты по внутрипартийной борьбе приписывали ему и еврейское происхождение, и белогвардейское: якобы его отец – то ли офицер царской армии, то ли польский еврей. Но по официальной версии Андропов – сын железнодорожного рабочего, умершего еще до его рождения.Он чуть не погиб несколько раз. Первый, когда избежал ареста по "Ленинградскому делу", второй – в бытность дипломатическим работником: в Венгрии в 1956 году стреляли в его машину. Третий раз – когда венгерский снайпер чудом не попал в посла прямо у него в кабинете. У Андропова было несколько браков, и от первого – тщательно скрываемый сын Владимир, пьяница и уголовник.В общем, жизнь щедро насыпала этому человеку проблем, включая ранний диабет со всеми последующими заболеваниями, и отвратительное зрение, "благодаря" которому он так и не оказался в армии. Кремлевский медик, академик Евгений Чазов писал в мемуарах, что еще в 1966 году стоял вопрос об инвалидности Андропова и конце его политической карьеры.Но и сквозь толстенные стекла очков холодные голубые глаза будущего генсека смотрели твердо, а его острый ум и интеллект покоряли. Коллеги Андропова говорили о нем как об умном, начитанном, очень прагматичном, логичном и принципиальном человеке.С довоенной поры, когда Андропов, закончив мореходку, ходил по Волге, у него в бытности осталась поговорка, ставшая жизненным принципом: "Жизнь – это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!"15 месяцев его правления стали первой ласточкой от вытягивания СССР из брежневского "экономического болота". Историки уверены: Андропову просто не хватило времени на все те грандиозные реформы, которые он задумал.Спас финно-угорцев от депортацииЮрий Андропов стал комсомольцем в 16 лет. Через шесть лет, приобретя рабочие специальности, идет по партийной линии в городе Рыбинске, а затем в Ярославле. За год до Великой Отечественной переведен на партийную работу в только что образованную Карело-Финскую ССР, где во время войны руководил партизанским движением. После войны – восстанавливал разрушенную советскую Карелию.И здесь обнаруживается первая связь Андропова с Крымом. Решением правительства Карело-Финской ССР было выселить с исконных территорий проживания представителей всех финно-угорских народов как "местных крымских татар". Но стараниями Андропова и его соратников оно было отменено: о подвигах финских, вепсских, карельских комсомольцев и комсомолок-партизан, подпольщиков и разведчиков, благодаря активному продвижению Андроповым материалов о героях в центральную прессу, знала вся страна. И депортации, подобной крымской, в Карелии не случилось.После партийной работы было Министерство иностранных дел. В должности чрезвычайного и полномочного посла Андропов работал в Венгрии.Один из сотрудников советского посольства в Венгрии вспоминал: "Он поражал собеседников своей эрудицией, легко мог вести разговор на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и литературы. Беседы с ним были неизменно содержательны и интересны, никогда не носили лишь протокольного характера".Из Венгрии Андропов предупреждал о возможности беспорядков советское правительство. Телеграммы посла остались без внимания, что и привело к венгерскому восстанию 1956 года.Образ идеального чекистаПосле Венгрии был огромный и стремительный карьерный подъем. Андропов возглавил созданный специально под него отдел ЦК КПСС, который ведал отношениями с компартиями социалистических стран. В 1961 году он – член ЦК, в 1967 – секретарь ЦК КПСС и председатель КГБ.При Андропове борьба с диссидентством приобрела широкие масштабы: правда, их не сажали в тюрьмы, а высылали из страны. И за это диссиденты даже по-своему были признательны "главному чекисту". Именно по указанию Андропова был лишен гражданства СССР и выслан из страны Солженицын. Также глава КГБ СССР был сторонником самых решительных мер по отношению к тем социалистическим странам, которые стремились проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. Именно он оказал влияние на принятие решения о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан.Он выстраивал в стране "железную" трудовую дисциплину, решительно боролся с коррупцией, инакомыслием, спекуляцией.Образ советского чекиста как эрудированного, сильного духом, компетентного, верного стране, хладнокровного патриота – его заслуга. В 1978 году многосерийная кинолента "17 мгновений весны" получила премию КГБ ССР, и этот фильм был любимым у Андропова.Знавшие Андропова утверждают, что интеллектуально он выделялся на общем фоне членов Политбюро застойных лет, был человеком творческим, писал блестящие иронические стихи, увлекался литературой, театром и музыкой, был равнодушен к роскоши.Став генсеком ЦК КПСС, начал жесткие кадровые чистки и меньше чем за год сместил со своих постов 18 руководителей союзных министерств и 37 первых секретарей обкомов, боровшись с кумовством, казнокрадством, коррупцией.Он всерьез готовил планы по социально-экономическому ускорению и модернизации советской экономики. К реформам подключили экономических экспертов и аналитиков, ведущих специалистов различных отраслей народного хозяйства. План был тайным.Одновременно Андропов решительно отвечал на все попытки запада, в частности, США, к военной агрессии против СССР. Им были сделаны шаги к налаживанию более тесных взаимоотношений с Китаем.Именно он в самый пик "холодной войны" пригласил в Советский Союз десятилетнюю школьницу Саманту Смит, которую до сих пор помнят в "Артеке". После визита в "империю зла" американка Саманта стала послом мира и убедилась, что, как сказала она сама, "русские не хотят войны"."Главный пациент" Советского СоюзаЮрий Андропов пришел к власти в сложный для страны момент: СССР стоял в очередях, экономика сбавляла обороты. К сожалению, на пост генсека он взошел уже глубоко больным человеком. Многие, знавшие о том, как сильно болен Юрий Андропов, как он регулярно ложится на диализ из-за почечного заболевания, считали, что его назначение на столь высокую должность было антигуманным.Большую часть времени Андропов работал не в кремлевских кабинетах, а в своем загородном доме, часто прямо в постели. К осени 1983 года ему стало немного лучше и врачи разрешили поехать в Крым полечиться, но предупредили очень беречься, ведь малейшая простуда могла причинить первому лицу СССР непоправимый вред.Крым он вообще не очень любил, потому что обычно сочетал отдых с лечением в Кавминводах, а море врачами ему, почечнику, было противопоказано. В этот раз Андропов улетел именно в Крым. На дачу в Нижней Ореанде завезли специальное медоборудование для диализа, который регулярно требовался генсеку. И "главный пациент" СССР почувствовал себя лучше и уехал от моря в горы – в охотничий домик. Во время прогулки по лесной тропинке он, вопреки предостережению докторов, присел отдохнуть на холодный камень, что и стало его фатальной ошибкой. Уже к вечеру Андропову стало плохо, флегмона (острое воспаление жировой клетчатки с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам и вовлечением в процесс мышц, сухожилий – ред.) развивалась стремительно. Генсека спецрейсом самолета срочно переправили в Москву.Новейшие зарубежные препараты не помогали. Андропов почти перестал ходить, не появился в Кремле даже на собрании, посвященном 66-летию советского государства.Там же, на больничной койке, он вычитывал экспертные мнения, собранные для реформирования экономики, но воспользоваться ими не смог. 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер, огромной стране о смерти ее лидера сообщили только на следующий день.Похороны состоялись 14 февраля 1984 года у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. На траурную церемонию прибыли главы государств и правительств многих стран, в том числе премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш-старший.За день до этого на партийном пленуме генсеком ЦК КПСС был выбран 72-летний Константин Черненко, который ушел из жизни ровно через год и запомнился соотечественникам борьбой с рок-музыкантами, проектом поворота сибирских рек и тем, что именно при нем с высоких трибун впервые произнесли слова "перестройка" и "ускорение".Читайте также на РИА Новости Крым:Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизниОт Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССРАвторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
Это был прекрасный, солнечный сентябрь 1983 года. Сразу после заседания Политбюро CCCР его 69-летний генеральный секретарь уехал на бархатный сезон в Крым отдыхать. Обратно в Москву он вернется смертельно больным.
9 февраля 1984 года ушел из жизни один из самых загадочных правителей СССР - Юрий Андропов. Он возглавлял самую большую страну мира всего 15,5 месяцев. Одни его считали самым демократичным чекистом, вторые – интеллигентом, третьи – предвестником реформ. До сих пор идут споры, что же он сделал для страны и споры о том, кто же он на самом деле?

"Жизнь – это мокрая палуба"

А загадок в биографии Юрия Андропова много. Он фактически обладал "антибиографией" – не воевал, разведен, без высшего образования, сын судим… Конкуренты по внутрипартийной борьбе приписывали ему и еврейское происхождение, и белогвардейское: якобы его отец – то ли офицер царской армии, то ли польский еврей. Но по официальной версии Андропов – сын железнодорожного рабочего, умершего еще до его рождения.
Он чуть не погиб несколько раз. Первый, когда избежал ареста по "Ленинградскому делу", второй – в бытность дипломатическим работником: в Венгрии в 1956 году стреляли в его машину. Третий раз – когда венгерский снайпер чудом не попал в посла прямо у него в кабинете. У Андропова было несколько браков, и от первого – тщательно скрываемый сын Владимир, пьяница и уголовник.
В общем, жизнь щедро насыпала этому человеку проблем, включая ранний диабет со всеми последующими заболеваниями, и отвратительное зрение, "благодаря" которому он так и не оказался в армии. Кремлевский медик, академик Евгений Чазов писал в мемуарах, что еще в 1966 году стоял вопрос об инвалидности Андропова и конце его политической карьеры.
Но и сквозь толстенные стекла очков холодные голубые глаза будущего генсека смотрели твердо, а его острый ум и интеллект покоряли. Коллеги Андропова говорили о нем как об умном, начитанном, очень прагматичном, логичном и принципиальном человеке.
С довоенной поры, когда Андропов, закончив мореходку, ходил по Волге, у него в бытности осталась поговорка, ставшая жизненным принципом: "Жизнь – это мокрая палуба. И чтобы на ней не поскользнуться, передвигайся не спеша. И обязательно каждый раз выбирай место, куда поставить ногу!"
15 месяцев его правления стали первой ласточкой от вытягивания СССР из брежневского "экономического болота". Историки уверены: Андропову просто не хватило времени на все те грандиозные реформы, которые он задумал.

Спас финно-угорцев от депортации

Юрий Андропов стал комсомольцем в 16 лет. Через шесть лет, приобретя рабочие специальности, идет по партийной линии в городе Рыбинске, а затем в Ярославле. За год до Великой Отечественной переведен на партийную работу в только что образованную Карело-Финскую ССР, где во время войны руководил партизанским движением. После войны – восстанавливал разрушенную советскую Карелию.
И здесь обнаруживается первая связь Андропова с Крымом. Решением правительства Карело-Финской ССР было выселить с исконных территорий проживания представителей всех финно-угорских народов как "местных крымских татар". Но стараниями Андропова и его соратников оно было отменено: о подвигах финских, вепсских, карельских комсомольцев и комсомолок-партизан, подпольщиков и разведчиков, благодаря активному продвижению Андроповым материалов о героях в центральную прессу, знала вся страна. И депортации, подобной крымской, в Карелии не случилось.
После партийной работы было Министерство иностранных дел. В должности чрезвычайного и полномочного посла Андропов работал в Венгрии.
Один из сотрудников советского посольства в Венгрии вспоминал: "Он поражал собеседников своей эрудицией, легко мог вести разговор на философские темы, демонстрировал недюжинные познания в области истории и литературы. Беседы с ним были неизменно содержательны и интересны, никогда не носили лишь протокольного характера".
Из Венгрии Андропов предупреждал о возможности беспорядков советское правительство. Телеграммы посла остались без внимания, что и привело к венгерскому восстанию 1956 года.

Образ идеального чекиста

После Венгрии был огромный и стремительный карьерный подъем. Андропов возглавил созданный специально под него отдел ЦК КПСС, который ведал отношениями с компартиями социалистических стран. В 1961 году он – член ЦК, в 1967 – секретарь ЦК КПСС и председатель КГБ.
При Андропове борьба с диссидентством приобрела широкие масштабы: правда, их не сажали в тюрьмы, а высылали из страны. И за это диссиденты даже по-своему были признательны "главному чекисту". Именно по указанию Андропова был лишен гражданства СССР и выслан из страны Солженицын. Также глава КГБ СССР был сторонником самых решительных мер по отношению к тем социалистическим странам, которые стремились проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. Именно он оказал влияние на принятие решения о вводе советских войск в Чехословакию и Афганистан.
Он выстраивал в стране "железную" трудовую дисциплину, решительно боролся с коррупцией, инакомыслием, спекуляцией.
Образ советского чекиста как эрудированного, сильного духом, компетентного, верного стране, хладнокровного патриота – его заслуга. В 1978 году многосерийная кинолента "17 мгновений весны" получила премию КГБ ССР, и этот фильм был любимым у Андропова.
Знавшие Андропова утверждают, что интеллектуально он выделялся на общем фоне членов Политбюро застойных лет, был человеком творческим, писал блестящие иронические стихи, увлекался литературой, театром и музыкой, был равнодушен к роскоши.
Став генсеком ЦК КПСС, начал жесткие кадровые чистки и меньше чем за год сместил со своих постов 18 руководителей союзных министерств и 37 первых секретарей обкомов, боровшись с кумовством, казнокрадством, коррупцией.
Он всерьез готовил планы по социально-экономическому ускорению и модернизации советской экономики. К реформам подключили экономических экспертов и аналитиков, ведущих специалистов различных отраслей народного хозяйства. План был тайным.
Одновременно Андропов решительно отвечал на все попытки запада, в частности, США, к военной агрессии против СССР. Им были сделаны шаги к налаживанию более тесных взаимоотношений с Китаем.
Именно он в самый пик "холодной войны" пригласил в Советский Союз десятилетнюю школьницу Саманту Смит, которую до сих пор помнят в "Артеке". После визита в "империю зла" американка Саманта стала послом мира и убедилась, что, как сказала она сама, "русские не хотят войны".
© Фото Федерального архивного агенстваЮрий Андропов в Крыму в 1983 году
Юрий Андропов в Крыму в 1983 году
1 из 3
Юрий Андропов в Крыму в 1983 году
© Фото Федерального архивного агенства
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР.
2 из 3
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкАмериканская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами.
Американская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере Артек с пионерами.
3 из 3
Американская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
1 из 3
Юрий Андропов в Крыму в 1983 году
© Фото Федерального архивного агенства
2 из 3
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов выступает с докладом на торжественном заседании ЦК КПСС, ВС СССР и ВС РСФСР, посвященном 60-летию образования СССР.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
3 из 3
Американская девочка Саманта Смит (в центре), посетившая СССР по приглашению Генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, в лагере "Артек" с пионерами.
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк

"Главный пациент" Советского Союза

Юрий Андропов пришел к власти в сложный для страны момент: СССР стоял в очередях, экономика сбавляла обороты. К сожалению, на пост генсека он взошел уже глубоко больным человеком. Многие, знавшие о том, как сильно болен Юрий Андропов, как он регулярно ложится на диализ из-за почечного заболевания, считали, что его назначение на столь высокую должность было антигуманным.
Большую часть времени Андропов работал не в кремлевских кабинетах, а в своем загородном доме, часто прямо в постели. К осени 1983 года ему стало немного лучше и врачи разрешили поехать в Крым полечиться, но предупредили очень беречься, ведь малейшая простуда могла причинить первому лицу СССР непоправимый вред.
Крым он вообще не очень любил, потому что обычно сочетал отдых с лечением в Кавминводах, а море врачами ему, почечнику, было противопоказано. В этот раз Андропов улетел именно в Крым. На дачу в Нижней Ореанде завезли специальное медоборудование для диализа, который регулярно требовался генсеку. И "главный пациент" СССР почувствовал себя лучше и уехал от моря в горы – в охотничий домик. Во время прогулки по лесной тропинке он, вопреки предостережению докторов, присел отдохнуть на холодный камень, что и стало его фатальной ошибкой. Уже к вечеру Андропову стало плохо, флегмона (острое воспаление жировой клетчатки с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам и вовлечением в процесс мышц, сухожилий – ред.) развивалась стремительно. Генсека спецрейсом самолета срочно переправили в Москву.
Новейшие зарубежные препараты не помогали. Андропов почти перестал ходить, не появился в Кремле даже на собрании, посвященном 66-летию советского государства.

"Андропов в больнице сохранял ясный ум, хотя у него отказали печень, почки, легкие, и мы применяли внутривенное питание… Видеть Андропов мог только одним глазом, но читал много – около 400 страниц в день", – вспоминает академик от медицины Александр Чучалин.

Там же, на больничной койке, он вычитывал экспертные мнения, собранные для реформирования экономики, но воспользоваться ими не смог. 9 февраля 1984 года Юрий Андропов умер, огромной стране о смерти ее лидера сообщили только на следующий день.
Похороны состоялись 14 февраля 1984 года у Кремлевской стены на Красной площади в Москве. На траурную церемонию прибыли главы государств и правительств многих стран, в том числе премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и вице-президент США Джордж Буш-старший.
За день до этого на партийном пленуме генсеком ЦК КПСС был выбран 72-летний Константин Черненко, который ушел из жизни ровно через год и запомнился соотечественникам борьбой с рок-музыкантами, проектом поворота сибирских рек и тем, что именно при нем с высоких трибун впервые произнесли слова "перестройка" и "ускорение".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
От Ленина до Путина: жизнь и судьба последнего идеолога СССР
Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
КрымИсторияЮрий АндроповПамятьСССРКрым в истории: секреты, факты, фото
 
