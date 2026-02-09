https://crimea.ria.ru/20260209/k-kontsu-goda-poyavitsya-gost-na-russkuyu-kukhnyu-1153072390.html

К концу года появится ГОСТ на русскую кухню

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. К концу года завершится разработка национального стандарта на русскую кухню. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".По его словам, в список войдут исторические, дореволюционные рецепты, а также современные блюда. ГОСТ будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу. Однако ориентироваться на нормы будут не только в общепите, но и на ярмарках и кулинарных фестивалях.

