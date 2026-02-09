https://crimea.ria.ru/20260209/k-kontsu-goda-poyavitsya-gost-na-russkuyu-kukhnyu-1153072390.html
К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
К концу года появится ГОСТ на русскую кухню - РИА Новости Крым, 09.02.2026
К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
К концу года завершится разработка национального стандарта на русскую кухню. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах выставки... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T21:08
2026-02-09T21:08
2026-02-09T21:08
К концу года завершится разработка национального стандарта на русскую кухню. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".По его словам, в список войдут исторические, дореволюционные рецепты, а также современные блюда. ГОСТ будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу. Однако ориентироваться на нормы будут не только в общепите, но и на ярмарках и кулинарных фестивалях.
К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
Национальный стандарт на русскую кухню разработают к концу года
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. К концу года завершится разработка национального стандарта на русскую кухню. Об этом сообщил глава Роскачества Максим Протасов в кулуарах выставки "Продэкспо-2026".
"Мы активно работаем над созданием национального стандарта на русскую кухню и в ближайшее время представим его первую редакцию для публичного обсуждения. Это масштабная и очень важная работа. Мы систематизируем около 300 блюд и продуктов – от закусок до напитков, таких как квас и сбитень", – цитирует Протасова РИА Новости.
По его словам, в список войдут исторические, дореволюционные рецепты, а также современные блюда. ГОСТ будет содержать не только описания блюд и технологии, но и рекомендации по меню, оформлению залов, требования к персоналу. Однако ориентироваться на нормы будут не только в общепите, но и на ярмарках и кулинарных фестивалях.
"Наша стратегическая задача – создать сильный, узнаваемый и понятный гастрономический бренд. И мы уверены, что открытое обсуждение проекта со всеми заинтересованными сторонами станет важным шагом к ее достижению. Завершить разработку ГОСТа и принять его мы ожидаем до конца этого года", – подытожил глава Роскачества.
