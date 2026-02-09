https://crimea.ria.ru/20260209/eks-ministr-kultury-kryma-novoselskaya-prosit-sud-ob-udo-1153048390.html

Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО

Экс-министр культуры Крыма Новосельская просит суд об УДО

2026-02-09T10:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Экс-министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская, осужденная за взятку, подала прошение об условно-досрочном освобождении, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Люблинского районного суда Москвы.В документах уточняется, что заседание по данному вопросу запланировано на 18 февраля.Новосельская была осуждена в июле 2023 года по делу о получении взятки в особо крупном размере. Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы. Позднее апелляционная инстанция изменила приговор, сократив срок до восьми лет.Ранее экс-чиновница писала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации.Дело НовосельскойСледственный комитет РФ в ноябре 2021 года возбудил уголовное дело в отношении министра культуры Крыма Арины (по паспорту Веры) Новосельской. По версии следствия, в 2018 году она получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 миллионов рублей за покровительство при выполнении работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства на месте старого Театра кукол, здание которого было признано аварийным и демонтировано.На его месте за средства ФЦП началось строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подряд стоимостью более 1 млрд рублей получило ООО "Меандр" из Санкт-Петербурга. Ввод центра в эксплуатацию планировался на декабрь 2019 года. В 2020 году контракт с подрядчиком был расторгнут. Гендиректор и бенефициар "Меандра" были арестованы за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории. Недобросовестный подрядчик покинул стройплощадку, а Симферополь в самом центре получил неприглядную серую железобетонную коробку. Также выяснилось, что в ходе строительства здания в центре крымской столицы подрядчик допустил множество нарушений: несоответствие морозостойкости бетона, неправильная кирпичная кладка, смещение геометрии элементов каркаса здания и другие. Срок сдачи здания сместился на декабрь 2022-го, но и тогда объект не был введен в эксплуатацию.Саму Новосельскую этапировали в Москву. Басманный районный суд Москвы постановил заключить ее под стражу, глава республики Сергей Аксенов отправил ее в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия". На протяжении следствия экс-министр находилась в СИЗО "Лефортово", апелляции защиты по изменению меры пресечения на домашний арест были отклонены.Под арестом также находится имущество Новосельской, ее родственников и друзей, в том числе несколько квартир и автомобиль. Следствие предполагает, что это имущество, было получено в результате преступных действий.Сама подсудимая вину не признавала, утверждая, что якобы взяла деньги в долг у гендиректора "Меандра" для своей подруги, которая купила на эти средства квартиру в центре Москвы. По данным следователей, купленная в столице квартира действительно была оформлена на подругу Новосельской, но та впоследствии передала ее министру в собственность.В июле 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Арину Новосельскую к 10 годам лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет выглядеть кукольный театр в Симферополе - ФОТОТеатр кукол в Симферополе – что происходит на стройплощадке Театр кукол в Симферополе планируют достроить раньше срока

