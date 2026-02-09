https://crimea.ria.ru/20260209/desyat-gruzovykh-vagonov-soshli-s-relsov-v-khabarovskom-krae-1153068907.html

Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае

Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае

Десять вагонов с углем сошли с рельсов на участке дороге в Хабаровском крае, восемь из них опрокинулись. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T17:07

2026-02-09T17:07

2026-02-09T17:07

новости

дальний восток

железная дорога

поезд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110004/26/1100042656_586:972:2413:2000_1920x0_80_0_0_830f85c94b04708d348c14a1cdf39381.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десять вагонов с углем сошли с рельсов на участке дороге в Хабаровском крае, восемь из них опрокинулись. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев.Также отмечается, что движение на участке приостановлено. Имеется задержка пассажирского поезда.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони и попал в ДТП: в полиции рассказали об аварии с поездомТуристический автобус столкнулся с поездом в ЛенобластиАвтобус с туристами перевернулся в Тульской области - 10 пострадавших

дальний восток

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дальний восток, железная дорога, поезд, происшествия