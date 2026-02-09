Рейтинг@Mail.ru
Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/desyat-gruzovykh-vagonov-soshli-s-relsov-v-khabarovskom-krae-1153068907.html
Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
Десять вагонов с углем сошли с рельсов на участке дороге в Хабаровском крае, восемь из них опрокинулись. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десять вагонов с углем сошли с рельсов на участке дороге в Хабаровском крае, восемь из них опрокинулись. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев.Также отмечается, что движение на участке приостановлено. Имеется задержка пассажирского поезда.Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске.
Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае

Десять вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

17:07 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Десять вагонов с углем сошли с рельсов на участке дороге в Хабаровском крае, восемь из них опрокинулись. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня на перегоне Датта – Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань Комсомольского региона Дальневосточной железной дороги произошел сход 10 вагонов с углем, 8 из них опрокинулись", – говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На место выехал заместитель Ванинского транспортного прокурора Владислав Яковлев.
Также отмечается, что движение на участке приостановлено. Имеется задержка пассажирского поезда.
Ранее ребенок и трое взрослых пострадали в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Хабаровске.
