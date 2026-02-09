https://crimea.ria.ru/20260209/chto-budet-s-tsenami-na-otdykh-v-krymu-letom-2026-1153052295.html
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026 - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T21:28
2026-02-09T21:28
2026-02-09T21:28
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
цены в крыму
отдых в крыму
крым курортный
курортный сезон
туризм в крыму
крым
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/12/1114451265_0:253:2988:1934_1920x0_80_0_0_2255d80e2870529669568f62c5c9a225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, плюс 10% к стоимости отдыха в Крыму в прошлом году – это нормальное увеличение цены при сегодняшних процессах, которые происходят в финансовой сфере.Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять летОн отметил, что зарплаты россиян сегодня зачастую догоняют инфляцию, поэтому гостей Крыма, большинство которых едет из центральной России, подорожание, которое планируется и уже произошло, не смущает, потому что оно приемлемое.Это доказывает уже одно то, что в некоторых санаториях и отелях Крыма на сегодняшний день заборонованы все места на лето, и это выгодно всем, отметил Тихончук."В зимние месяцы на 30% дешевле можно купить летний отдых, и люди, которые могут планировать свой отпуск, получают значительную выгоду. Зимой отельерам зачастую нужны свободные деньги, чтобы сделать косметические ремонты, усовершенствовать свои базы, дополнительную инфраструктуру построить, то есть инвестировать в отрасль. Поэтому они идут на то, чтобы дать хорошие скидки", – рассказал гость эфира.При этом глава профильного комитета Госсовета республики выразил надежду на то, что крымский бизнес, почувствовав очень хороший туристический сезон в 2025 году, не расслабится и не отпустит вопрос ценообразования в текущем году."Думаю, нет. Мы проходили и более сложные годы, все будет разумно. Поэтому, думаю, мы перевыполним показатель 2025 года", – подытожил собеседник.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году Крым принял около 7 миллионов туристов, что стало на 15% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорийОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисеВ Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/12/1114451265_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_6745adf6d309db905f5a8f4f4212817d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман тихончук, цены в крыму, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон, туризм в крыму, крым, мнения, новости крыма
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Цены на летний отдых в Крыму в 2026 году вырастут на 10-15% – комитет по туризму РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым.
Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, плюс 10% к стоимости отдыха в Крыму в прошлом году – это нормальное увеличение цены при сегодняшних процессах, которые происходят в финансовой сфере.
"Инфляцию никто не отменял. Но тот анализ, который я провожу – даже на основе пятизвездочных отелей, нашего ЮБК – ценники, которые сегодня предлагают, не увеличены намного относительно 2025 года. То есть подорожание разумное", – выразил мение Тихончук.
Он отметил, что зарплаты россиян сегодня зачастую догоняют инфляцию, поэтому гостей Крыма, большинство которых едет из центральной России, подорожание, которое планируется и уже произошло, не смущает, потому что оно приемлемое.
Это доказывает уже одно то, что в некоторых санаториях и отелях Крыма на сегодняшний день заборонованы все места на лето, и это выгодно всем, отметил Тихончук.
"В зимние месяцы на 30% дешевле можно купить летний отдых, и люди, которые могут планировать свой отпуск, получают значительную выгоду. Зимой отельерам зачастую нужны свободные деньги, чтобы сделать косметические ремонты, усовершенствовать свои базы, дополнительную инфраструктуру построить, то есть инвестировать в отрасль. Поэтому они идут на то, чтобы дать хорошие скидки", – рассказал гость эфира.
При этом глава профильного комитета Госсовета республики выразил надежду на то, что крымский бизнес, почувствовав очень хороший туристический сезон в 2025 году, не расслабится и не отпустит вопрос ценообразования в текущем году.
"Думаю, нет. Мы проходили и более сложные годы, все будет разумно. Поэтому, думаю, мы перевыполним показатель 2025 года", – подытожил собеседник.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил
, что в 2025 году Крым принял около 7 миллионов туристов, что стало на 15% больше, чем годом ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: