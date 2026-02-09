Рейтинг@Mail.ru
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026 - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20260209/chto-budet-s-tsenami-na-otdykh-v-krymu-letom-2026-1153052295.html
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026 - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T21:28
2026-02-09T21:28
радио "спутник в крыму"
роман тихончук
цены в крыму
отдых в крыму
крым курортный
курортный сезон
туризм в крыму
крым
мнения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/12/1114451265_0:253:2988:1934_1920x0_80_0_0_2255d80e2870529669568f62c5c9a225.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.По словам Тихончука, плюс 10% к стоимости отдыха в Крыму в прошлом году – это нормальное увеличение цены при сегодняшних процессах, которые происходят в финансовой сфере.Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять летОн отметил, что зарплаты россиян сегодня зачастую догоняют инфляцию, поэтому гостей Крыма, большинство которых едет из центральной России, подорожание, которое планируется и уже произошло, не смущает, потому что оно приемлемое.Это доказывает уже одно то, что в некоторых санаториях и отелях Крыма на сегодняшний день заборонованы все места на лето, и это выгодно всем, отметил Тихончук."В зимние месяцы на 30% дешевле можно купить летний отдых, и люди, которые могут планировать свой отпуск, получают значительную выгоду. Зимой отельерам зачастую нужны свободные деньги, чтобы сделать косметические ремонты, усовершенствовать свои базы, дополнительную инфраструктуру построить, то есть инвестировать в отрасль. Поэтому они идут на то, чтобы дать хорошие скидки", – рассказал гость эфира.При этом глава профильного комитета Госсовета республики выразил надежду на то, что крымский бизнес, почувствовав очень хороший туристический сезон в 2025 году, не расслабится и не отпустит вопрос ценообразования в текущем году."Думаю, нет. Мы проходили и более сложные годы, все будет разумно. Поэтому, думаю, мы перевыполним показатель 2025 года", – подытожил собеседник.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году Крым принял около 7 миллионов туристов, что стало на 15% больше, чем годом ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорийОтдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисеВ Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111445/12/1114451265_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_6745adf6d309db905f5a8f4f4212817d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман тихончук, цены в крыму, отдых в крыму, крым курортный, курортный сезон, туризм в крыму, крым, мнения, новости крыма
Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026

Цены на летний отдых в Крыму в 2026 году вырастут на 10-15% – комитет по туризму РК

21:28 09.02.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Цены на летний отдых в Крыму 2026 увеличатся на 10-15%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава комитета Госсовета РК по курортам и туризму Роман Тихончук.
По словам Тихончука, плюс 10% к стоимости отдыха в Крыму в прошлом году – это нормальное увеличение цены при сегодняшних процессах, которые происходят в финансовой сфере.
"Инфляцию никто не отменял. Но тот анализ, который я провожу – даже на основе пятизвездочных отелей, нашего ЮБК – ценники, которые сегодня предлагают, не увеличены намного относительно 2025 года. То есть подорожание разумное", – выразил мение Тихончук.
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
Он отметил, что зарплаты россиян сегодня зачастую догоняют инфляцию, поэтому гостей Крыма, большинство которых едет из центральной России, подорожание, которое планируется и уже произошло, не смущает, потому что оно приемлемое.
Это доказывает уже одно то, что в некоторых санаториях и отелях Крыма на сегодняшний день заборонованы все места на лето, и это выгодно всем, отметил Тихончук.
"В зимние месяцы на 30% дешевле можно купить летний отдых, и люди, которые могут планировать свой отпуск, получают значительную выгоду. Зимой отельерам зачастую нужны свободные деньги, чтобы сделать косметические ремонты, усовершенствовать свои базы, дополнительную инфраструктуру построить, то есть инвестировать в отрасль. Поэтому они идут на то, чтобы дать хорошие скидки", – рассказал гость эфира.
При этом глава профильного комитета Госсовета республики выразил надежду на то, что крымский бизнес, почувствовав очень хороший туристический сезон в 2025 году, не расслабится и не отпустит вопрос ценообразования в текущем году.
"Думаю, нет. Мы проходили и более сложные годы, все будет разумно. Поэтому, думаю, мы перевыполним показатель 2025 года", – подытожил собеседник.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2025 году Крым принял около 7 миллионов туристов, что стало на 15% больше, чем годом ранее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
Отдых в Крыму: что говорят туристы о местном сервисе
В Крыму для отельеров установили нулевую ставку НДС
 
Радио "Спутник в Крыму"Роман ТихончукЦены в КрымуОтдых в КрымуКрым курортныйКурортный сезонТуризм в КрымуКрымМненияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное
22:12Референдум на Украине: о чем говорят "утечки" о договоренностях с США
21:5719-летний водитель насмерть сбил пешехода на трассе под Севастополем
21:28Что будет с ценами на отдых в Крыму летом 2026
21:08К концу года появится ГОСТ на русскую кухню
20:54Вода в крымском поселке временно станет непригодной для питья
20:44В Крыму в сфере курортов реализуют инвестпроекты на 300 миллиардов рублей
20:23США и Армения подписали договор по сотрудничеству в ядерной сфере
20:05В России началось клиническое применение вакцины от рака
19:50Крым взял курс на всесезонный отдых
19:31Защита Крыма, ограничения на мосту и туризм: главное из интервью Аксенова
19:22В Судаке готовят к реставрации один из храмов Судакской крепости
19:10Сталкивали лбами – Аксенов о межнациональной ситуации в Крыму до 2014-го
18:48Крым под охраной: кто и как защищает полуостров
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
Лента новостейМолния