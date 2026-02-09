https://crimea.ria.ru/20260209/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1153022220.html

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T00:01

2026-02-09T00:01

2026-02-09T00:01

погода

крымская погода

погода в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a808750940fc2fbb22fbac24084a2b93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь со снегом. Температура в течение суток составит от +1 до +з градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью и днем температура будет держаться в рамках от -1 до -4 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, крымская погода, погода в крыму