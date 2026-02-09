https://crimea.ria.ru/20260209/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1153022220.html
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
погода, крымская погода, погода в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6, на ЮБК +1…+6", - рассказали синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь со снегом. Температура в течение суток составит от +1 до +з градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью и днем температура будет держаться в рамках от -1 до -4 градусов.
