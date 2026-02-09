Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-ponedelnik-1153022220.html
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T00:01
2026-02-09T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a808750940fc2fbb22fbac24084a2b93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5.В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь со снегом. Температура в течение суток составит от +1 до +з градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью и днем температура будет держаться в рамках от -1 до -4 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1153017079_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_06528b5ce124859d4a6602b7ebf50c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, крымская погода, погода в крыму
Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник

00:01 09.02.2026
 
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краюМетель
Метель
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит -1…-6, на ЮБК +1…+6", - рассказали синоптики.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами снег, гололедица. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3…-5.
В Севастополе облачно. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер ночью северный 7-12 м/с, днем северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1...+1. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь со снегом. Температура в течение суток составит от +1 до +з градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, снег. Ночью и днем температура будет держаться в рамках от -1 до -4 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаКрымская погодаПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:35Задержание стрелявшего в генерала и новые санкции Зеленского - главное
21:22Когда в Крыму смогут полностью утилизировать строительные отходы – мнение
21:15В Крыму жители сел поучаствуют в конкурсе инициативного бюджетирования
20:43Без света в понедельник останутся пять населенных пунктов под Ялтой
20:32Над Черным морем отработала ПВО
20:25В Севастополе досрочно отремонтируют дороги
20:08В Крыму дождь со снегом – дорожная обстановка ухудшается
19:43Некачественные товары и услуги: на что жаловались крымчане в январе
19:31Белгород после обстрела ВСУ: что творится в городе без отопления в морозы
19:19Волны холода и тепла: погода на неделю в Крыму
18:57Как улучшить работу общественного транспорта в Крыму - мнение
18:53В Белгороде пункты обогрева и детсады переходят на круглосуточную работу
18:18Переговоры в Абу-Даби и землетрясение в Крыму – топ новостей недели
17:38Солнце побило рекорд XXI века
17:10Авария с маршруткой в Севастополе: пострадала пассажирка
17:02В Севастополе новые тротуары появятся в Казачьей бухте
16:56Сливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплением
16:13День российской науки - важные для Крыма вехи в инфографике
Лента новостейМолния