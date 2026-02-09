https://crimea.ria.ru/20260209/chast-bolshoy-yalty-nochyu-obestochat-1153055757.html
Часть Большой Ялты ночью обесточат
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что ограничение подачи электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде ожидается 9 февраля, с 00:00 до 06:00.В "Крымэнерго" добавили, что с полным графиком отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
