Рейтинг@Mail.ru
Часть Большой Ялты ночью обесточат - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/chast-bolshoy-yalty-nochyu-obestochat-1153055757.html
Часть Большой Ялты ночью обесточат
Часть Большой Ялты ночью обесточат - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Часть Большой Ялты ночью обесточат
В ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T15:10
2026-02-09T15:10
новости крыма
электроэнергия
электросети крыма
большая ялта
электричество
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_827b78bd79f241b496566eb1e716c58d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Ранее сообщалось, что ограничение подачи электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде ожидается 9 февраля, с 00:00 до 06:00.В "Крымэнерго" добавили, что с полным графиком отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке.Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийКогда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
большая ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391663_136:0:1200:798_1920x0_80_0_0_ff1b080db31ee22c2d192013a92a82be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, большая ялта, электричество, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
Часть Большой Ялты ночью обесточат

В Крыму на всю ночь обесточат несколько поселков Большой Ялты

15:10 09.02.2026
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В ночь с 9 на 10 февраля пять поселков Большой Ялты останутся без света в связи с ремонтом подстанции – в график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Ранее сообщалось, что ограничение подачи электричества в Гаспре, Стройгородке, Кореизе, Симеизе и Ореанде ожидается 9 февраля, с 00:00 до 06:00.
"В график плановых отключений электроэнергии внесены корректировки: с 23 часов 9 февраля до 4 часов 10 февраля 2026 года будет отсутствовать электроснабжение в населенных пунктах Гаспра, Кореиз, Симеиз, Ореанда, Стройгородок", – говорится в сообщении.
В "Крымэнерго" добавили, что с полным графиком отключения электроэнергии можно ознакомиться по ссылке.
Ранее министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин заявил, что в Крыму планируется строительство новых генерирующих мощностей, которые дадут региону дополнительно 500 мегаватт электроэнергии до конца 2029 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричества
 
Новости КрымаЭлектроэнергияЭлектросети КрымаБольшая ЯлтаЭлектричествоГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
16:12В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
15:59Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
15:47В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
15:37Порывы ветра остановили паром в Севастополе
15:24В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
15:19Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
15:10Часть Большой Ялты ночью обесточат
14:56В России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грант
14:41"Севастополь – Город Героев": как пройдет второй модуль программы
14:18Как Крым сыграл роковую роль в судьбе генсека и чекиста Андропова
14:00Ситуация с топливом на Кубе критическая - Кремль
13:48Армия РФ разбивает украинские аэродромы и улучшает тактическое положение
13:37В Крыму задержали мужчину с полкило наркотиков
13:27Пенсионеры ВТБ получили более 1 трлн рублей зачислений в 2025 году
13:14"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
12:51В России оценили риск распространения оспы обезьян
12:27В Крыму меняют подход к содержанию пляжных территорий
12:14Запад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР
12:05Семь мирных жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ
Лента новостейМолния