"Борщевой набор" в Севастополе подешевел - РИА Новости Крым, 09.02.2026
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел - РИА Новости Крым, 09.02.2026
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
В Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T13:14
2026-02-09T13:14
севастополь
новости севастополя
цены в крыму
экономика крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались. Об этом сообщили в правительстве города.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, снижение цен связано с появлением на рынке овощей из защищенного грунта. К тому же предложение выросло за счет севастопольских фермеров и поставок из других регионов. Это усилило конкуренцию между магазинами.Ранее сообщалось, что в Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель подорожали.
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел

В Севастополе цены на "борщевой набор" стабилизировались

13:14 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались. Об этом сообщили в правительстве города.
По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, снижение цен связано с появлением на рынке овощей из защищенного грунта. К тому же предложение выросло за счет севастопольских фермеров и поставок из других регионов. Это усилило конкуренцию между магазинами.
"Отдельные колебания зафиксированы на куриные яйца, яблоки, а также на свежие огурцы и помидоры из-за колебаний объемов тепличного урожая", – добавили в пресс-службе правительства.
Ранее сообщалось, что в Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель подорожали.
Лента новостейМолния