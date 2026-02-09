https://crimea.ria.ru/20260209/borschevoy-nabor-v-sevastopole-podeshevel-1153052637.html
"Борщевой набор" в Севастополе подешевел
В Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе цены на "борщевой набор" – картофель, лук, морковь и свеклу – стабилизировались. Об этом сообщили в правительстве города.По словам начальника управления потребительского рынка департамента Ксении Казанджиевой, снижение цен связано с появлением на рынке овощей из защищенного грунта. К тому же предложение выросло за счет севастопольских фермеров и поставок из других регионов. Это усилило конкуренцию между магазинами.Ранее сообщалось, что в Севастополе за прошедшую неделю снизились цены на мясо, птицу, овощи и молоко длительного хранения. При этом молоко короткого срока хранения и картофель подорожали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цена хлеба и не только: в Крыму проанализировали стоимость продуктовВ Крыму ФАС проверит цены на хлеб и булочкиЦены в Крыму в декабре выросли меньше среднероссийского показателя
