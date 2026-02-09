Рейтинг@Mail.ru
Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное
Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное
Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что в... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что в договоренностях по Украине должна быть гарантирована защита Крыма, Донбасса и Новороссии. Более 71 миллиарда рублей в ближайшие четыре года выделят на развитие международного детского центра "Артек". 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области примет Республика Крым. В Крыму участники СВО смогут получать землю по месту проживания.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Интервью Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, об ограничениях на проезд по Крымскому мосту, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей региона.Заявление Лаврова о защите Крыма в договоренностях по УкраинеРоссия приняла предложение США по урегулированию украинского конфликта, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом должны быть обеспечены безопасность РФ и права русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью TV BRICS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нацистские основы (на Украине – ред.) должны быть ликвидированы. Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами", и против них развязал гражданскую войну", – сказал Лавров.Крым примет детей из Белгородской областиКрым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты."Нахожусь на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1500 детей из Белгородщины", – сказал Аксенов.На развитие "Артека" выделят более 71 миллиардаНа развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года выделят более 71 миллиарда рублей. Средства направят в рамках программы развития на 2026-2030 годы.По поручению президента страны правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы."Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71 760,2 миллиона рублей", – приводит данные РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживанияУчастникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики."Вносимые изменения позволят учесть пожелания граждан - участников специальной военной операции, проживающих в Республике Крым, и будут способствовать более эффективному оказанию мер государственной поддержки", – отметили в минимущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма: главное

Большое интервью Аксенова и заявление Лаврова о защите Крыма – главное за день

22:30 09.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов дал интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что в договоренностях по Украине должна быть гарантирована защита Крыма, Донбасса и Новороссии. Более 71 миллиарда рублей в ближайшие четыре года выделят на развитие международного детского центра "Артек". 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области примет Республика Крым. В Крыму участники СВО смогут получать землю по месту проживания.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Интервью Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью радио "Спутник в Крыму" и РИА Новости Крым ответил на вопросы о безопасности полуострова, международном положении Крыма, об ограничениях на проезд по Крымскому мосту, а также рассказал о развитии транспортной и туристической отраслей региона.
Заявление Лаврова о защите Крыма в договоренностях по Украине

Россия приняла предложение США по урегулированию украинского конфликта, выдвинутое в ходе встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. При этом должны быть обеспечены безопасность РФ и права русскоязычных жителей Крыма, Донбасса и Новороссии. Об этом в интервью TV BRICS заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нацистские основы (на Украине – ред.) должны быть ликвидированы. Обеспечим, нисколько в этом не сомневаюсь, интересы своей безопасности, не допустив размещения на украинской территории каких-либо видов угрожающего нам оружия и, во-вторых, гарантировав надежную и полноценную защиту прав русских, русскоязычных людей, столетиями живших и живущих на землях Крыма, Донбасса, Новороссии, которых пришедший к власти после госпереворота киевский режим объявил "существами", "террористами", и против них развязал гражданскую войну", – сказал Лавров.
Крым примет детей из Белгородской области

Крым примет более 1500 детей из пострадавшей от атак ВСУ Белгородской области. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что украинские террористы не прекращают атаки на мирный Белгород, выбирая в качестве цели гражданские объекты.
"Нахожусь на связи с губернатором Белгородской области Вячеславом Владимировичем Гладковым. Предварительно договорились, что Республика Крым примет и разместит в санаториях за счет средств резервного фонда республиканского бюджета более 1500 детей из Белгородщины", – сказал Аксенов.
На развитие "Артека" выделят более 71 миллиарда

На развитие международного детского центра "Артек" в ближайшие четыре года выделят более 71 миллиарда рублей. Средства направят в рамках программы развития на 2026-2030 годы.
По поручению президента страны правительство разработало программу развития Международного детского центра "Артек" на 2026–2030 годы.
"Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71 760,2 миллиона рублей", – приводит данные РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания

Участникам СВО в Крыму могут разрешить получать земельные участки по месту постоянного проживания, сообщают в пресс-службе министерства имущественных и земельных отношений республики.
Речь идет о ветеранах и инвалидах боевых действий, которые сейчас нередко получают предложения о выделении земли в других районах республики.
"Вносимые изменения позволят учесть пожелания граждан - участников специальной военной операции, проживающих в Республике Крым, и будут способствовать более эффективному оказанию мер государственной поддержки", – отметили в минимущества.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Главное за деньНовости КрымаНовости СевастополяНовостиКрымСевастопольРоссия
 
