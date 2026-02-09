Рейтинг@Mail.ru
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг" - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"
122 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T09:30
2026-02-09T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 122 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити. Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
история, россия, армия и флот, инфографика
Бессмертный подвиг крейсера "Варяг"

Бессмертный подвиг крейсера "Варяг" и канонерской лодки "Кореец" - инфографика

09:30 09.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. 122 год назад у входа в гавань корейского порта Чемульпо (ныне Инчхон) состоялось одно из первых сражений Русско-японской войны. Крейсер "Варяг" под командованием капитана первого ранга Всеволода Руднева и канонерская лодка "Кореец" под командованием капитана 2-го ранга Григория Беляева вступили в неравной бой с японской эскадрой контр-адмирала Уриу Сотокити.
Российские корабли выступили против двух броненосцев, четырех бронепалубных крейсеров и восьми миноносцев вражеской эскадры. Русские моряки потерпели поражение в столкновении с превосходящими силами противника, но их подвиг вошел в историю и был воспет в одной из самых известных в истории военной песне, а "Варяг" стал символом героизма и самоотверженности русских моряков в бою.
Подвиг крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец – инфографикаПодвиг крейсера Варяг и канонерской лодки Кореец – инфографика
Лента новостейМолния