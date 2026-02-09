Рейтинг@Mail.ru
Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением
В Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, в город прибыли несколько десятков дополнительных бригад, инженеры продолжают работать, чтобы восстановить энергетику. Пункты обогрева будут работать до конца дня, после чего, исходя из обстановки, будет принято решение о возможном продлении их работы.Гладков поблагодарил каждого, кто, "не думая о собственной безопасности, сражался за то, чтобы спасти жизни и здоровье жителей".Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением

В Белгороде после обстрелов ВСУ удалось восстановить подачу тепла

06:46 09.02.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова Совещание по ходу восстановительных работ энергосистемы Белгорода и области
 Совещание по ходу восстановительных работ энергосистемы Белгорода и области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Благодаря усилиям наших энергетиков и тепловиков подача тепла в Белгороде практически восстановлена <...> 61 дом пока не подключен к отоплению, работы продолжаются", - рассказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, в город прибыли несколько десятков дополнительных бригад, инженеры продолжают работать, чтобы восстановить энергетику. Пункты обогрева будут работать до конца дня, после чего, исходя из обстановки, будет принято решение о возможном продлении их работы.
Гладков поблагодарил каждого, кто, "не думая о собственной безопасности, сражался за то, чтобы спасти жизни и здоровье жителей".
Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.
Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.
