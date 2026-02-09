https://crimea.ria.ru/20260209/belgorod-posle-obstrelov---vlasti-rasskazali-o-situatsii-s-teplosnabzheniem-1153044192.html

Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением

Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением - РИА Новости Крым, 09.02.2026

Белгород после обстрелов - власти рассказали о ситуации с теплоснабжением

В Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 09.02.2026

2026-02-09T06:46

2026-02-09T06:46

2026-02-09T06:46

белгород

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

атаки всу

отопление

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/09/1153044321_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2c889a9b12b364e98cc997d3ab18c489.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Белгороде после обстрелов ВСУ практически восстановлена подача тепла. Об этом утром в понедельник сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам главы региона, в город прибыли несколько десятков дополнительных бригад, инженеры продолжают работать, чтобы восстановить энергетику. Пункты обогрева будут работать до конца дня, после чего, исходя из обстановки, будет принято решение о возможном продлении их работы.Гладков поблагодарил каждого, кто, "не думая о собственной безопасности, сражался за то, чтобы спасти жизни и здоровье жителей".Днем в субботу при атаке украинских боевиков по Белгороду был поврежден инфраструктурный объект. Пострадали четыре сотрудника. Кроме того, повреждены объекты инфраструктуры, остекление одной квартиры в многоквартирном доме и в четырех частных домах. В тот же день вечером ВСУ повторно атаковали критическую инфраструктуру Белгорода.Город фактически остался без теплоснабжения. Пункты обогрева и часть детских садов в Белгороде перевели на круглосуточный режим работы в период понижения температуры и в условиях восстановительных работ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала годаСливаем систему: в Белгороде тяжелая ситуация с отоплениемВСУ повторно ударили по энергообъектам в Белгороде

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, атаки всу, отопление, новости