Армия РФ разбивает украинские аэродромы и улучшает тактическое положение

2026-02-09T13:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Армия России ударила по украинскому военному аэродрому, а также по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. За сутки спецоперации киевский режим потерял свыше тысячи боевиков по всей линии фронта. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Искриковщина, Харьковка, Покровка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение в районах населенных пунктов Казачая Лопань, Графское, Петропавловка, Охримовка, Тихое и Малая Волчья. Потери ВСУ составили до 205 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов, Боровая, Нечволодовка, Ковшаровка, Шийковка Харьковской области, Коровий Яр, Сосновое и Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Резниковка, Никифоровка, Бересток, Краматорск и Константиновка ДНР. ВСУ потеряли до 125 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Бойцы разбили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Марьевка, Гришино, Новофедоровка, Торецкое, Новый Донбасс, Шевченко, Красноярское, Белицкое, Доброполье, Светлое ДНР, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 240 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Зеленая Диброва, Неженка, Зализничное, Староукраинка, Риздвянка, Воздвижевка Запорожской области, Коммунаровка и Покровское Днепропетровской области. Противник потерял до 355 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. Уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ.Кроме того, средствами ПВО сбиты три управляемые авиационные бомбы и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупную партию обновленных Су-57 получили ВКС Минобороны РоссииУчастники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживанияЗапад снова пытается сменить конституционный строй в Белоруссии – СВР

