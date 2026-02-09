https://crimea.ria.ru/20260209/arestovan-napavshiy-na-studentov-v-ufe-podrostok-1153055979.html
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в нападении на студентов медуниверситета и сотрудников полиции. Об этом сообщает Официальный канал следственного... РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T15:19
2026-02-09T15:19
2026-02-09T15:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в нападении на студентов медуниверситета и сотрудников полиции. Об этом сообщает Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан.По данным полиции, 7 февраля в Уфе были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
Напавший на студентов в Уфе подросток арестован – СК Башкирии
15:19 09.02.2026