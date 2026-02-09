Рейтинг@Mail.ru
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток - РИА Новости Крым, 09.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260209/arestovan-napavshiy-na-studentov-v-ufe-podrostok-1153055979.html
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в нападении на студентов медуниверситета и сотрудников полиции. Об этом сообщает Официальный канал следственного... РИА Новости Крым, 09.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в нападении на студентов медуниверситета и сотрудников полиции. Об этом сообщает Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан.По данным полиции, 7 февраля в Уфе были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Арестован напавший на студентов в Уфе подросток

15:19 09.02.2026 (обновлено: 15:22 09.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Уфе арестовали подростка, обвиняемого в нападении на студентов медуниверситета и сотрудников полиции. Об этом сообщает Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан.

"Судом по ходатайству следователя четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан 15-летнему уфимцу, обвиняемому в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в сообщении ведомства.

По данным полиции, 7 февраля в Уфе были ранены четверо студентов и полицейский в общежитии одного из вузов, подозреваемого задержали. Позже ректор Башкирского медицинского университета Валентин Павлов, что четверо пострадавших студентов являются гражданами Индии. СК возбудил против 15-летнего подростка дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
