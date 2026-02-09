https://crimea.ria.ru/20260209/aksenov-otsenil-perspektivy-priznaniya-kryma-1153052103.html

Аксенов оценил перспективы признания Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Признание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без этого. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Глава республики подчеркнул, что Крым за период с момента воссоединения с РФ показал, что способен двигаться и развиваться, и этого курса, по мнению, Аксенова, следует придерживаться и дальше.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему признание Крыма появилось в мирном плане СШАВозвращение Крыма в Россию произошло благодаря стремлению крымчан – ПутинПризнание Крыма и Донбасса российскими: в США представили план по Украине

