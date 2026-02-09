Рейтинг@Mail.ru
Аксенов оценил перспективы признания Крыма - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Аксенов оценил перспективы признания Крыма
Аксенов оценил перспективы признания Крыма - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Аксенов оценил перспективы признания Крыма
Признание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без... РИА Новости Крым, 09.02.2026
Новости
Аксенов оценил перспективы признания Крыма

Развитие Крыма не зависит от признания его российской принадлежности Западом– Аксенов

18:15 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
 
© РИА Новости КрымМеждународное признание Крыма
Международное признание Крыма - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Признание Крыма коллективным Западом должно произойти без всяких условий, в противном случае – оно не требуется, поскольку регион активно развивается и без этого. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Вопрос – какой ценой. Если они просто признают это как факт, как данность – что выбор крымчан, который был поддержан президентом, гражданами РФ, что он справедливый и законный – это будет для нас окно возможностей. Если нет, через какие-либо условия ультиматумы, выполнение каких-то нелепых требований со стороны ЕС – то не надо на них вообще отвлекаться. Двигаемся своим путем", – сказал Аксенов, отвечая на вопрос о перспективах признания Западом российской принадлежности Крыма.
Глава республики подчеркнул, что Крым за период с момента воссоединения с РФ показал, что способен двигаться и развиваться, и этого курса, по мнению, Аксенова, следует придерживаться и дальше.
"Мы выбрали генеральную линию, отклоняться от нее не надо. Двигаться надо, не обращая внимания на стоны и вопли, не принимая за чистую монету все, что противник говорит нам в публичном поле", – убежден он.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
