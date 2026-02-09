Рейтинг@Mail.ru
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260209/aksenov-obyasnil-novye-ogranicheniya-na-krymskom-mostu-1153056051.html
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 09.02.2026
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей РИА Новости Крым, 09.02.2026
2026-02-09T18:05
2026-02-09T18:26
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
очереди на крымском мосту
сергей аксенов
эксклюзивы риа новости крым
большое интервью сергея аксенова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Он отметил, что в прошлом курортном сезоне поставленные целевые показатели по времени проезда ожидания на мосту достигнуты не были. И именно в зимний период производится тестирование новых механизмов, чтобы к лету получить оптимальную модель.Глава республики напомнил о запрете проезда электрокаров по Крымскому мосту. Это также связано с безопасностью. По его словам, сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками сухопутного маршрута в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мостуПоесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1efdafc57c3e5507074e80083727b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, очереди на крымском мосту, сергей аксенов, эксклюзивы риа новости крым, большое интервью сергея аксенова
Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту

Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту для 1,5-тонных машин

18:05 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.

"Это новая мера. На самом деле мы смотрим и сейчас тестируем ряд направлений, как облегчить проезд в курортный сезон и в первую очередь обеспечить безопасность проезда для людей и сохранность самого транспортного перехода. Поэтому те меры, которые сегодня предпринимаются, направлены на то, чтобы поток транспортных средств распределить правильно между сухопутным коридором, паромным сообщением и так далее", – пояснил Аксенов.

Он отметил, что в прошлом курортном сезоне поставленные целевые показатели по времени проезда ожидания на мосту достигнуты не были. И именно в зимний период производится тестирование новых механизмов, чтобы к лету получить оптимальную модель.
"У нас с двух сторон по 60 постов на досмотровых пунктах – это максимальное количество, которое было за сезон. Зимой работает до 40-50 постов. Но вот мы пробуем как раз все инструменты отработать… Надеемся, что до конца первого квартала получим адаптированную модель, которую будем применять уже летом для пропуска транспортных средств через Крымский мост", – сказал он.
Глава республики напомнил о запрете проезда электрокаров по Крымскому мосту. Это также связано с безопасностью. По его словам, сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками сухопутного маршрута в Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мосту
Поесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервиса
Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПОчереди на Крымском мостуСергей АксеновЭксклюзивы РИА Новости КрымБольшое интервью Сергея Аксенова
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Ростовской области поезд столкнулся с легковушкой
18:28"Квартал Святителя Луки" изменит центр Симферополя
18:15Аксенов оценил перспективы признания Крыма
18:12Завершение военных действий на Украине: в США обвинили Зеленского во лжи
18:11В Крыму сохранится возможность наличной оплаты в маршрутках
18:07Крым готов принять всех нуждающихся из прифронтовых регионов
18:06США перехватили очередной танкер
18:05Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
18:01Как обеспечена безопасность Крыма – ответ Аксенова
17:41Бросил пиротехнику в храм: крымчанин ответит за оскорбление верующих
17:27В Каховке поврежден многоквартирный дом после минометного обстрела ВСУ
17:07Десять грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае
16:52В Крыму и Севастополе из-за ОРВИ закрывают классы и школы
16:27В Крыму мошенники инсценировали ДТП и напали на страховщика
16:12В Севастополе иномарка сбила 12-летнего ребенка на "зебре"
15:59Зеленский разрешил наемникам ВСУ получать вид на жительство на Украине
15:47В Севастополе упал лифт с пассажирами – дело ушло в суд
15:37Порывы ветра остановили паром в Севастополе
15:24В Москве разрабатывают брендинг курорта "Золотые пески России"
15:19Арестован напавший на студентов в Уфе подросток
Лента новостейМолния