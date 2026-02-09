Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту
18:05 09.02.2026 (обновлено: 18:26 09.02.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
"Это новая мера. На самом деле мы смотрим и сейчас тестируем ряд направлений, как облегчить проезд в курортный сезон и в первую очередь обеспечить безопасность проезда для людей и сохранность самого транспортного перехода. Поэтому те меры, которые сегодня предпринимаются, направлены на то, чтобы поток транспортных средств распределить правильно между сухопутным коридором, паромным сообщением и так далее", – пояснил Аксенов.
Он отметил, что в прошлом курортном сезоне поставленные целевые показатели по времени проезда ожидания на мосту достигнуты не были. И именно в зимний период производится тестирование новых механизмов, чтобы к лету получить оптимальную модель.
"У нас с двух сторон по 60 постов на досмотровых пунктах – это максимальное количество, которое было за сезон. Зимой работает до 40-50 постов. Но вот мы пробуем как раз все инструменты отработать… Надеемся, что до конца первого квартала получим адаптированную модель, которую будем применять уже летом для пропуска транспортных средств через Крымский мост", – сказал он.
Глава республики напомнил о запрете проезда электрокаров по Крымскому мосту. Это также связано с безопасностью. По его словам, сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками сухопутного маршрута в Крым.
