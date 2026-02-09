https://crimea.ria.ru/20260209/aksenov-obyasnil-novye-ogranicheniya-na-krymskom-mostu-1153056051.html

Аксенов объяснил новые ограничения на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Все ограничительные меры на Крымском мосту являются необходимыми для безопасности проезда и защиты объекта, также они нужны для тестирования оптимальных моделей пропуска автомобилей для сокращения времени ожидания на транспортном переходе. Об этом в понедельник заявил глава республики Сергей Аксенов в комментарии РИА Новости Крым.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: теперь по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.Он отметил, что в прошлом курортном сезоне поставленные целевые показатели по времени проезда ожидания на мосту достигнуты не были. И именно в зимний период производится тестирование новых механизмов, чтобы к лету получить оптимальную модель.Глава республики напомнил о запрете проезда электрокаров по Крымскому мосту. Это также связано с безопасностью. По его словам, сейчас принимаются решения, касающиеся оборудования электрозаправками сухопутного маршрута в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За 7 лет почти 30 млн машин проехали по Крымскому мостуПоесть и отдохнуть: на пути в Крым откроют 291 объект дорожного сервисаДосмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройти

